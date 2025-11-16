सिडकोच्या अतिक्रमण विभागाची धडक कारवाई
कामोठेतील अतिक्रमणावर सिडकोच्या अतिक्रमण विभागाची धडक कारवाई
१० हजार चौरस मीटर क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त करण्यात यश
पनवेल (वार्ताहर) : कामोठे सेक्टर-४ मधील जागेमध्ये बेकायदेशीररीत्या भराव करून त्यावर अनधिकृतरीत्या बांबूशेड, गॅरेज, नर्सरी आणि बांधकाम साहित्याची दुकाने उभारून जागा हडप करण्याचा भूमाफियांचा प्रयत्न सिडकोने हाणून पाडला. सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने आणि कामोठे पोलिसांनी या अतिक्रमणावर संयुक्तरीत्या कारवाई करून सुमारे १० हजार चौरस मीटर क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त केले आहे.
कामोठेतील जुई रेसिडेन्सी समोरील सर्व्हे क्रमांक ८४, ८४-३, ८४-४ आणि ८४-५ या ना-विकास क्षेत्रावर भूमाफियांनी मोठ्या प्रमाणात भराव टाकून त्या ठिकाणी अनधिकृतरीत्या बांबूशेड, गॅरेज, नर्सरी आणि बांधकाम साहित्याची दुकाने उभारण्यात आली होती. भूमाफियांनी सिडकोकडून कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता या जागेचा व्यावसायिक वापर सुरू करून त्याची विक्री करण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. हा प्रकार कामोठेतील काही जागरूक नागरिकांच्या निदर्शनास आल्यानंतर या जागरूक नागरिकांनी सामाजिक संघटनेच्या प्रतिनिधींसह सिडकोच्या दक्षता विभागाचे प्रमुख सुरेश मेंगडे यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे याविषयी तक्रार केली होती.
या तक्रारीनंतर सिडको अधिकाऱ्यांनी स्थळ पाहणी केली असता, भूमाफियांनी सिडकोची जागा बळकावण्यास सुरुवात केल्याचे निदर्शनास आले. त्यानुसार सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने आणि कामोठे पोलिसांनी येथील अतिक्रमणावर संयुक्तरीत्या कारवाई करून तीन बांबूशेड, एक गॅरेज, एक नर्सरी आणि बांधकाम साहित्याची दुकाने जमीनदोस्त केली. तसेच भूमाफियांनी अतिक्रमण केलेले सुमारे १० हजार चौरस मीटर क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त केले. या कारवाईसाठी आठ मजूर, एक जेसीबी, एक ट्रक आणि तीन जीपांची मदत घेण्यात आली.
