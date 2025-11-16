बौद्ध भिक्षूंवर अत्याचार करणाऱ्या मुंबई विद्यापीठ प्रशासनावर कारवाईची माग
मुंबई विद्यापीठातील बौद्ध भिक्खूंवर अत्याचार!
प्रशासनावर कारवाईची मागणी; साखळी उपोषणाचा इशारा
धारावी, ता. १६ (बातमीदार) : मुंबई विद्यापीठाच्या कालिना कॅम्पसमध्ये गेल्या दोन महिन्यांपासून विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन करत असलेले भिक्खू विमांसा यांना केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांच्या उपस्थितीतच सुरक्षा कर्मचाऱ्यांकडून मारहाण करण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या घटनेसंदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मिशनने शुक्रवारी (ता. १४) मुंबईत पत्रकार परिषदेत भिक्खूंवर अत्याचार करणाऱ्या विद्यापीठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.
विद्यार्थ्यांचे विविध प्रश्न आणि स्वतंत्र पाली भाषा भवन या मागण्यांसाठी भंते विमांसा २० ऑगस्टपासून आंदोलन करत आहेत; मात्र कुलगुरू अजूनही चर्चेस तयार नाहीत. केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांच्या १५ सप्टेंबरच्या कार्यक्रमादरम्यान भिक्खू विमांसा यांना सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी मारहाण केली, ज्यामुळे त्यांना भाभा रुग्णालयात आयसीयूमध्ये दाखल करावे लागले. मारहाण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी उलट भिक्खूंवरच गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच त्यांना पीएचडी शिक्षणातूनही बेदखल केले आहे. येत्या आठ दिवसांत योग्य कारवाई न झाल्यास, २४ नोव्हेंबरपासून मुंबई विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वाराबाहेर बेमुदत साखळी उपोषण सुरू करण्याचा इशारा उपस्थितांनी या वेळी पत्रकार परिषदेत दिला आहे. पत्रकार परिषदेला संदेश गायकवाड, सुंदर पाडमुख, नितेश शिंदे, संध्या पानसकर, ॲड. सुशांत लोखंडे, उद्देश सोनवणे, संदीप जाधव, संदेश मोहिते आणि रवी भिलाणे उपस्थित होते.
