अवैध पेट्रोल-डिझेल साठ्याचा पर्दाफाश
तलासरी, ता. १६ (बातमीदार) : तलासरी पोलिस ठाणे व पुरवठा विभागाच्या संयुक्त कारवाईत अवैध रीतीने पेट्रोलियम पदार्थांचा मोठा साठा ठेवून विक्री करणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे. मौजे आमगाव गाव परिसरातील अरोमा हॉटेलसमोर असलेल्या मोकळ्या जागेत ही धडक कारवाई करण्यात आली. या ठिकाणावरून १२ लाख ४९ हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणी तलासरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला असून तीन संशयितांना अटक केली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १२ नोव्हेंबर रोजी अरोमा हॉटेलसमोर संशयास्पद हालचालींची माहिती राज्य दक्षता पथकाला मिळाली होती. त्यानंतर पुरवठा विभाग, तलासरी पोलिस आणि राज्यस्तरीय दक्षता पथकाने संयुक्तरित्या छापा टाकला. या कारवाईदरम्यान अवैधरीत्या विक्रीसाठी साठवलेला मोठ्या प्रमाणात डिझेलसदृश पेट्रोलियम पदार्थ सापडला. तसेच वाहतूक, साठवण आणि पंपिंगसाठी वापरलेली उपकरणेही जप्त करण्यात आली. या कारवाईमध्ये एकूण ४०० गोण्या तूरडाळ, टेम्पो, वाहनातील २१० लिटर पेट्रोलियम द्रव, इलेक्ट्रिक मोटर, प्लॅस्टिक पाईप्स, अन्य साधने इत्यादीसह एकूण पाच हजार ३६० लिटरपेक्षा अधिक डिझेलसदृश्य पेट्रोलियम पदार्थ साठा जप्त केला गेला आहे. या प्रकरणी सहा जणांवर गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. परेश अमृतभाई जोशी, आयुष भरतभाई जोशी, महेश पांडे, जेम्स लोबो, सत्तार माजिद शालियावाला अशी संशयित आरोपींची नावे आहे. परेश जोशी, आयुष जोशी आणि सत्तार शालियावाला यांना पोलिसांनी अटक केली असून अन्य संशयितांचा शोध सुरू आहे.
