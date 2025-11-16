अतिक्रमण विरोधीपथकाला मारहाण
अतिक्रमण विरोधीपथकाला मारहाण
एपीएमसीतील बेकायदा फेरीवाल्यांविरोधात गुन्हा
नवी मुंबई, ता.१६ (वार्ताहर): एपीएमसी मार्केटमधील रस्त्यावर बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाईसाठी गेलेल्या अतिक्रमण विभागातील सुरक्षारक्षकांना मारहाण केली आहे. याबाबतचा व्हिडिओ समाज माध्यमांवर व्हायरल झाल्यानंतर एपीएमसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
नवी मुंबईतील एपीएमसी मार्केट आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. दररोज येथे हजारो शेतकरी, व्यापारी, ग्राहकांची वर्दळ असते. भाजीपाला, फळ, धान्य आणि मसाला मार्केटबाहेर फेरीवाल्यांकडून होणाऱ्या अतिक्रमणाने कोंडीची समस्या उद्भवत आहे. त्यामुळे तुर्भे विभागाचे विभाग अधिकारी सागर मोरे यांच्या नेतृत्त्वात अतिक्रमण पथकाने गुरुवारी फेरीवाल्यांवर कारवाई केली होती. मात्र, काही फेरीवाल्यांनी कारवाईला विरोध करताना सुरक्षारक्षक व अतिक्रमण विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर हल्ला चढवून मारहाण केली. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर एपीएमसी पोलिसांनी फेरीवाल्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
