महायुतीसह महाविकास आघाडीत फाटाफूट
डहाणू, ता. १५ (बातमीदार) : नगरपरिषदेची निवडणूक लढविण्यासाठी शहरात मोठी राजकीय उलथापालथ झाली आहे. त्यासाठी भाजपविरोधात शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट एकत्र येत नगराध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढवण्याची तयारी दर्शविली आहे. यासाठी शुक्रवारी (ता. १४) डहाणू येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत, शिवसेना संपर्कप्रमुख रवींद्र फाटक यांनी नगरपरिषद निवडणुकीसाठी नवीन आघाडीची घोषणा केली.
डहाणू नगरपरिषद निवडणुकीसाठी भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि महाविकास आघाडीमध्ये मुख्य लढत होणार असल्याची शक्यता आहे. डहाणूमध्ये महाविकास आघाडीतील चांगले वर्चस्व असलेल्या राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने काढता पाय घेतल्यामुळे सध्या शहरात राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. सोमवारी (ता. १७) या नवीन आघाडीकडून नगराध्यक्ष आणि २७ नगरसेवक पदांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात येणार असून, या वेळीच नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार समजणार आहे.
डहाणू नगराध्यक्षपदासाठी भाजपचे भरतसिंग राजपूत हे पुन्हा निवडणूक लढवत आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात महायुतीतील दोन आणि महाविकास आघाडीतील एक पक्ष एकत्र आले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून वर्चस्व असलेल्या भाजपच्या एकाधिकारशाहीचे चित्र बदलायचे आहे, असा विश्वास शिवसेना संपर्कप्रमुख रवींद्र फाटक यांनी व्यक्त केला आहे. या वेळी तिन्ही पक्षांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
