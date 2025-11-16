मँगलोर येथे ''सागर में योग'' व्यवस्थापन शिक्षण उपक्रमाचे लोकार्पण
मंगळुरूत ‘सागर में योग’ व्यवस्थापन शिक्षण उपक्रमाचे लोकार्पण
शिवडी, ता. १५ (बातमीदार) : बंदरे, नौकानयन व जलमार्ग मंत्रालयाचे केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांच्या हस्ते मंगळुरू येथे नुकतेच ‘सागर में योग’ व्यवस्थापन शिक्षण उपक्रमाचे (एलएमएस) औपचारिक लोकार्पण करण्यात आले. शिपिंगचे महासंचालक श्याम जगन्नाथन, अतिरिक्त महासंचालक सुशील मानसिंग खोपडे आणि नौकानयन समुदायाचे प्रतिनिधी या समारंभाला उपस्थित होते.
या वेळी सोनोवाल यांनी कुप्पेपदवू परिसरातील नव्याने पुनर्निर्मित मंगळुरू मरीन कॉलेज अँड टेक्नॉलॉजीचेही (एमएमसीटी) उद्घाटन केले. फुल मिशन ब्रिज सिम्युलेटर, प्रगत एलएनजी बंकरिंग सिम्युलेटर यांसारख्या अत्याधुनिक सुविधांमुळे एमएमसीटी आता या प्रदेशातील प्रमुख सागरी प्रशिक्षण केंद्रांपैकी एक बनले आहे.
‘सागर में योग’ उपक्रम भारतीय नाविकांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्यासाठी महत्त्वाचा असून, तो एका निरोगी, सक्षम आणि सज्ज सागरी कार्यबल निर्मितीला हातभार लावेल, असे सोनोवाल यांनी या वेळी सांगितले. तसेच Maritime India Vision २०३० आणि २०४७ चा भाग म्हणून भारताला जागतिक दर्जाचे सागरी राष्ट्र बनविण्याचा संकल्पही त्यांनी व्यक्त केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.