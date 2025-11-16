भरधाव कारने रिक्षाचालकाला उडवले
भरधाव कारने रिक्षाचालकाला उडवले
उल्हासनगरमध्ये ‘हिट अँड रन’चा थरकाप!
उल्हासनगर, ता. १६ (वार्ताहर) : शहरातील कॅम्प क्रमांक ४ मधील कुर्ला कॅम्प परिसरात शनिवारी (ता. १५) सकाळी घडलेल्या ‘हिट अँड रन’च्या घटनेने खळबळ उडाली आहे. पहाटे अंदाजे पावणेसात वाजता प्रवाशांना आवाज देत रस्त्यावरून जात असलेल्या एका रिक्षाचालकाला मागून आलेल्या भरधाव कारने जबर धडक दिली.
धडक इतकी भयानक होती की रिक्षाचालक काही फूट अंतरावर रस्त्यावर फेकला गेला आणि तो गंभीर जखमी झाला. या वेळी जखमी रिक्षाचालकाला मदत करण्याऐवजी कारचालकाने घटनास्थळावरून गाडी घेऊन पळ काढला. या घटनेचे संपूर्ण चित्रण जवळील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात स्पष्टपणे कैद झाले आहे. फुटेजमध्ये कारची धडक, रिक्षाचालकाचा दूर फेकला जाणारा क्षण आणि तत्काळ वेगाने पसार होणारी कार स्पष्ट दिसत आहे. कारचालकाच्या या भ्याड आणि जबाबदारीशून्य कृतीमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
जखमीवर उपचार सुरू
अपघातात रिक्षाचालक गंभीर जखमी झाला असून, त्याला तत्काळ जवळील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. त्याच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे कारची ओळख पटवण्याचे काम सुरू केले आहे. घटनेनंतर परिसरातील लोकांनी अशा बेफाम आणि जबाबदारीशून्य वाहनचालकांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
