एम.एच.बी कॉलनीत मच्छरांचा उपद्रव
जोगेश्वरी, ता. १६ (बातमीदार) ः जोगेश्वरी पूर्व येथील सर्वोदयनगरच्या हेमा इंडस्ट्रीसमोरील एमएचबी कॉलनीत मच्छरांचा उपद्रव वाढला आहे. त्यामुळे कीटकनाशक विभागाने धूर फवारणीची मोहीम राबवली.
नुकतीच चाळ क्रमांक १७, २० सहित परिसरातील विविध ठिकाणी जमिनीखालून विद्युत केबल टाकण्याचे काम करून वरून सिमेंट-काँक्रीटने बुजवणी केली होती. या कामादरम्यान वापरलेले रॅबिट, सिमेंटचे अवशेष, ओलसर गोण्या आणि कचरा याठिकाणी साचून राहिल्याने पावसाच्या ओलाव्यात मच्छरांची मोठ्या प्रमाणात पैदास झाली. नागरिकांनी कीटकनाशक विभागाकडे तक्रारी नोंदवल्यानंतर भूमिगत गटार परिसरात, चाळीबाहेर व चाळींमध्ये तसेच आजूबाजूच्या परिसरात धूर फवारणी करण्यात आली. मलेरिया, डेंगी किंवा इतर आजारांचा फैलाव होऊ नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून धूर फवारणी मोहीम राबवली आहे. असे कीटकनाशक विभागाचे कर्मचारी महेश बेडगे यांनी सांगितले.
