उरणकरांचा ‘बेस्ट’मधून सुखकर प्रवास
मुंबई, नवी मुंबईपर्यंतची सेवा सुरू, प्रवाशांना दिलासा
उरण, ता. १६ (वार्ताहर)ः रायगड जिल्ह्यातील दळणावळणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असा उरण तालुका विकसित होत आहे. अशातच रेल्वेबरोबर आता उरणमधून कुलाबा, नवी मुंबई जाण्यासाठी मुंबई महापालिकेची बेस्ट धावणार असल्याने उरणकरांचा प्रवास अधिक सुखकर होणार आहे.
उरणमध्ये एनएमएमटीच्या फेऱ्या कमी आहेत. तसेच एसटी बसच्या फेऱ्याही कमी आहेत. त्यामुळे प्रवासाकरिता अनेकांना रेल्वेवर अवलंबून राहावे लागत आहे, पण रेल्वेची सुविधा नवी मुंबईपर्यंतच असल्याने नोकरदार, व्यावसायिक, प्रशासकीय, खासगी कंपनीतील कर्मचारी-अधिकारी, उद्योजक यांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने सिडको जेएनपीटी ते नवी मुंबई, सिडको जेएनपीटी ते मुंबई, सिडको जेएनपीटी ते वांद्रे स्थानक पूर्व, अशी बेस्ट बसची सेवा सुरू केली आहे.
‘या’ मार्गांवर सेवा
सिडको जेएनपीटी ते नवी मुंबई, सिडको जेएनपीटी ते मुंबई (वांद्रे), सिडको जेएनपीटी ते अटलसेतू मार्गे मुंबई असा प्रवास करता येणार आहे. रात्री ९ ते रात्री १२:३० या वेळेत जेएनपीटी ते वाशी, वाशी ते सिडको जेएनपीटी अशी स्वतंत्र कायमस्वरूपी ऑनलाइन सेवा आहे.
वातानुकूलित प्रवास
चलो बस ॲपमध्ये कोणती बस कुठे आहे. एखादी बस कोणत्या स्थानकावर त्वरित कळणार आहे. बस मार्गाचे नंबर ॲपमध्ये असल्याने प्रवाशांच्या वेळेची बचत होणार आहे. तसेच नागरिकांना वातानुकूलित, आरामदायी प्रवास करता येणार आहे.
