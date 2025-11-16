कळवा मुंब्र्यात कचऱ्याच्या दुर्गंधीने रहिवासी त्रस्त! कळवा मुंब्र्यात कचऱ्याच्या दुर्गंधीने रहिवासी त्रस्त!
कळवा-मुंब्रा परिसर दुर्गंधीने त्रस्त
डायघर ग्रामस्थांनी कचऱ्याच्या गाड्या अडवल्याने रस्त्यावर ढीग
कळवा, ता. १६ (बातमीदार) ः शिळ परिसरातील डायघर ग्रामस्थांनी कचरा डेपो उभारण्याला पुन्हा एकदा विरोध केला असून, गाड्या दोन दिवसांपासून अडवून ठेवल्या आहेत. यामुळे कळवा, मुंब्रा परिसरात ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. या कचऱ्याची दुर्गंधी परिसरात पसरली असून, रहिवासी त्रस्त झाले आहेत.
डायघर ग्रामस्थांनी कचरा डेपोला विरोध करत गाड्या दोन दिवसांपासून अडवून ठेवल्या आहेत. परिणामी, मुंब्रा परिसर आणि कळवा परिसरातील जुना मुंबई-पुणे रस्ता, मनिषा नगर, शास्त्रीनगर, महात्मा फुले नगर कळवा पूर्व शिवाजी नगर, खारेगाव अशा ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग जमा झाले आहेत. यामुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी पसरली असून, रहिवासी त्रस्त झाले आहेत. या दुर्गंधीने नागरिकांना अक्षरशः नाकाला रुमाल लावून चालण्याची वेळ आली आहे. सफाई कर्मचाऱ्यांनी रस्ते झाडून कचरा एका ठिकाणी जमा केला तरी भटके कुत्रे व डुकरे हा कचरा उचकटून टाकत असल्याने तो परिसरात पसरल्याचे दिसून येते. यामुळे कचऱ्यावर माशांचे प्रमाण वाढल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान, गेल्या तीन दिवसांपासून ठाण्याच्या स्मार्ट सिटीचे दुर्गंधीच्या शहरात वर्गीकरण झाल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यातच प्रशासनाने अद्यापही डायघरच्या कचरा डेपोच्या प्रश्नावर तोडगा न काढल्याने कचऱ्याच्या दुर्गंधीचा त्रास कळवा खारेगाव व मुंब्र्यातील नागरिकांना सहन करावा लागत आहे.
डायघर ग्रामस्थांनी डम्पिंग ग्राउंडला विरोध करून कचऱ्याच्या गाड्या गेल्या दोन दिवसांपासून अडविल्या आहेत. यामुळे कचऱ्याची समस्या निर्माण झाली आहे.
- दीपेश मंत्री, स्वच्छता निरीक्षक, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, कळवा प्रभाग समिती
गेल्या दोन दिवसांपासून रस्त्यावर साठलेला कचरा महापालिकेने न उचलल्याने सर्वत्र दुर्गंधी पसरली आहे. तोंडाला रुमाल लावून रस्त्यावरून चालावे लागत आहे.
- उर्मिला घाग, रहिवासी, मनिषा नगर, कळवा
