विकासकाला धमकावल्या प्रकरणी युवासेना पदाधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल
युवासेना पदाधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल
विकसकाला धमकावल्याचे प्रकरण; वैभव पाटील यांनी आरोप फेटाळले
कल्याण, ता. १६ (वार्ताहर) : वडवली परिसरात बांधकाम व्यावसायिकाला धमकावून खंडणी मागितल्याप्रकरणी शिवसेनेच्या (शिंदे गट) युवासेना उपशहरप्रमुख वैभव पाटील यांच्यासह एकूण सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बांधकाम सुरू असलेल्या मंगेशी कन्स्ट्रक्शनच्या साइटवर येऊन आरोपींनी काम बंद पाडले आणि जीवे मारण्याची धमकी देत खंडणीची मागणी केल्याचा आरोप विकसकाने केला आहे, तर निवडणुका लक्षात घेऊन विरोधकांनी रचलेला हा डाव असून, व्यावसायिकाला हाताशी धरून चुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा प्रति-आरोप वैभव पाटील यांनी केला आहे. सध्या याप्रकरणी खडकपाडा पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत पुढील तपास सुरू केला आहे.
मंगेश गायकर यांची वडवली परिसरात मंगेश स्टार, मंगेशी हेवन आणि मंगेशी जेमिनी या नावाचे बांधकाम प्रकल्प सुरू आहेत. २५ ऑक्टोबर रोजी वैभव पाटील आणि सुनील पाटील यांच्यासह एकूण सात आरोपी पंकज पाटील, उद्धव पाटील, तेजस पाटील, ध्रुव पाटील, करण पाटील यांनी प्रकल्पस्थळी येऊन कामगार आणि कंत्राटदारांना व ऑफिस कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ करत काम बंद पाडले. हा परिसर आमचा आहे. माल आमच्याकडून घ्यावा लागेल. माल नाही घेतल्यास प्रत्येक गाडीमागे तीन हजार रुपये द्यावे लागतील, अशी अवैध पैशांची मागणी केली. आम्ही सांगत नाही तोपर्यंत काम सुरू करायचे नाही, अन्यथा जीवे ठार मारीन, अशी थेट धमकी दिल्याचा गुन्हा खडकपाडा पोलिस स्थानकामध्ये दाखल केला आहे.
विरोधकांनी रचलेला हा डाव
वैभव पाटील यांनी मात्र हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. मी स्थानिक व्यावसायिक असून, गावातील स्थानिक तरुणांना काम मिळावे यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांशी दोन वेळा बैठका झाल्या होत्या, पण काम दिले नाही. आता गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. २० दिवसांनंतर गुन्हा दाखल करणे, हे संशयास्पद आहे. मी हप्ते मागत असेल, तर त्यांनी पुरावा द्यावा. मी तसे काहीही मागितलेले नाही. आगामी पालिकेच्या निवडणुका लक्षात घेऊन विरोधकांनी रचलेला हा डाव असून, व्यावसायिकाला हाताशी धरून चुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण वैभव पाटील यांनी दिले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.