कल्याण पूर्वेत आंतरमहाविद्यालयीन विज्ञान प्रदर्शन संपन्न
तरुण संशोधकांच्या नावीन्यपूर्ण प्रकल्पांना परीक्षकांची दाद
कल्याण, ता. १६ (वार्ताहर) ः कमलादेवी शैक्षणिक संस्थेच्या कमलादेवी कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालयाच्या ज्युनियर कॉलेज विभागाच्या वतीने नुकतेच आंतरमहाविद्यालयीन ‘आविष्कार’ विज्ञान प्रदर्शन पार पडले. कल्याण-पूर्वेतील विविध महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी या कार्यक्रमात भाग घेतला होता.
या प्रदर्शनात प्रमुख पाहुण्या म्हणून कमलादेवी शैक्षणिक संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष सदानंद तिवारी, माजी नगरसेवक महादेव रायभोळे, माजी नगरसेवक प्रकाश तरे आणि कमलादेवी शैक्षणिक संस्थेच्या कोषाध्यक्ष श्वेता तिवारी उपस्थित होते. याशिवाय, उल्हासनगरचे एस. एस. तिवारीदेखील उपस्थित होते. टी महाविद्यालयामधील विज्ञानाच्या प्राध्यापिका अमृता अचंतानी यांना परीक्षक म्हणून आमंत्रित केले होते.
अमृता अचंतानी यांनी आजच्या तरुण शास्त्रज्ञांनी हे सिद्ध केले आहे की विज्ञान केवळ प्रयोगशाळांपर्यंत मर्यादित नाही. ते समाजाच्या प्रत्येक पैलूमध्ये बदल घडवून आणण्याचे एक साधन आहे. त्यांचा उत्साह आणि कल्पनाशक्ती पाहून मला अभिमान वाटतो, अशा शब्दात विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले.
विज्ञान प्रदर्शनात प्रेम काळे आणि त्यांच्या टीमने पहिले पारितोषिक जिंकले. दुसरे पारितोषिक सुजित दवे आणि त्यांच्या ग्रुपला मिळाले. तिसरे स्थान आयुष पाटील यांना मिळाले. याशिवाय, रफिया अन्सारी, भार्गवी जाधव, तनिषा थोरात आणि प्राची सोनवणे यांच्यासह अनेक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या प्रकल्पांसाठी विशेष सन्मान मिळाला.
३० हून अधिक प्रकल्प सादर
प्रदर्शनात ३० हून अधिक प्रकल्प सादर करण्यात आले. त्यापैकी अनेकांनी विज्ञानाच्या विविध क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण कल्पना प्रदर्शित केल्या. अक्षय ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, रोबोटिक्स आणि जैवतंत्रज्ञान. त्यांच्या मॉडेल्स, प्रयोग आणि पोस्टर सादरीकरणाद्वारे, विद्यार्थ्यांनी जटिल वैज्ञानिक तत्त्वे सोप्या आणि आकर्षक पद्धतीने समजावून सांगितली. न्यायाधीश पॅनेलने तांत्रिक कठोरता, नवोन्मेष, सादरीकरण कौशल्ये आणि सामाजिक परिणामांवर आधारित प्रत्येक सादरीकरणाचे मूल्यांकन केले.