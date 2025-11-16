तुंबलेल्या गटारांवर शिवसेना ठाकरे गटाची मात्रा
तुंबलेल्या गटारांची ठाकरे गटाची स्वच्छता मोहीम
ज्योती पाटील यांनी स्वखर्चातून सोडवली समस्या
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १६ : दिवा शहरातील अनेक इमारती आणि चाळींमध्ये तुंबलेल्या गटारांची समस्या ठाकरे पक्षाच्या दिवा शहर महिला संघटिका ज्योती पाटील यांनी स्वखर्चातून सोडवली आहे. रविवारी (ता. १६) राबवण्यात आलेल्या या विशेष स्वच्छता मोहिमेमुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दिवा शहरातील अनेक निवासी भागांमध्ये गटारे पूर्णपणे पाण्याने भरलेली असून अंतर्गत नाले तुंबले होते आणि अनेक ठिकाणी अस्वच्छ पाणी साचले होते. यामुळे डासांचा प्रादुर्भाव वाढून नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले होते. नागरिकांची ही गंभीर समस्या लक्षात घेऊन ज्योती पाटील यांनी तत्काळ यावर उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे, त्यांनी स्वतःच्या खर्चातून परिसरातील गटारे आणि अंतर्गत नाले साफ करण्यासाठी पुढाकार घेतला. रविवारी पाटील यांनी शिवसेनेच्या माध्यमातून शिवसैनिक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन ही स्वच्छता मोहीम राबवली. यामुळे साचलेले पाणी वाहून जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यांच्या या कामावर दिवा शहरवासियांनी आभार मानले आहे.
