भारतीय सुलेखनकार अक्षया ठोंबरे याना जागतिक पुरस्कार.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचा गौरव!
दक्षिण कोरियातील सुलेखन स्पर्धेत मुंबईच्या अक्षया ठोंबरे याना ‘उत्कृष्टता पुरस्कार’
मुंबई, ता. १६ : भारतीय सुलेखन (कॅलिग्राफी) क्षेत्रात एक मोठी आणि अभिमानास्पद घटना घडली आहे. मुंबई येथील सुलेखनकार अक्षया ठोंबरे यांनी दक्षिण कोरियातील चोएंगजू जिकजी २२व्या जागतिक सुलेखन स्पर्धेत दुसऱ्यांदा प्रतिष्ठेचा जागतिक ‘उत्कृष्टता पुरस्कार’ जिंकला आहे.
जागतिक सुलेखन असोसिएशन, दक्षिण कोरिया यांनी या स्पर्धेचे आयोजन केले केले होते. हा पुरस्कार ठोंबरे यांना ६ नोव्हेंबरला चोएंगजू येथे आयोजित जिकजी आंतरराष्ट्रीय सुलेखन प्रदर्शनाच्या उद्घाटन समारंभात प्रदान करण्यात आला. गेली १५ वर्षे सुलेखनाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अक्षया ठोंबरे या विविध पृष्ठभागांवर आणि माध्यमांवर चित्रांच्या स्वरूपात सुलेखन करण्यात पारंगत आहेत. या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनाचे आयोजन प्रसिद्ध मल्याळम सुलेखक नारायण भट्टाथिरी यांनी केले असून, त्यांनी भारतीय सुलेखकांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळवून दिली आहे. पहिल्यांदाच एका भारतीयाने हा पुरस्कार जिंकल्यामुळे जगभरात भारतीय सुलेखकांसाठी नवीन संधींचे दरवाजे उघडले आहेत.
