नगराध्यक्षपदासाठी निकिता गंधे यांचा अर्ज दाखल
वाडा, ता. १६ (बातमीदार) : नगरपंचायत नगराध्यक्षपदासाठी शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाच्या वतीने निकिता गंधे यांचा उमेदवारी अर्ज रविवारी (ता. १६) दाखल केला. शिवसेनेचे सहसंपर्कप्रमुख नीलेश गंधे, उपजिल्हाप्रमुख गोविंद पाटील, प्रकाश केणे, तालुकाप्रमुख निलेश पाटील यांच्या उपस्थितीत त्यांनी अर्ज दिला.
निकिता गंधे यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्या म्हणाल्या की, अपूर्ण असलेली पाणीपुरवठा योजना, तलावाचे सुशोभीकरण, गेल्या कालावधीत अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याकडे आमचा प्रयत्न, तसेच अन्य प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यात येणार आहे. त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहे. वाडा नगर पंचायतीच्या नगरसेवक पदासाठी शिवसेनेच्या वतीने भाग्यश्री धानवा, प्रिती गंधे, मिथुन चौधरी, शैलेश चौधरी, संतोष रसाळकर, प्रिया गंधे, चेतन कोळेकर, गोपाळ आगिवले यांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले.
