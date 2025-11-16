विनय आपटे प्रतिष्ठान तर्फे लघुचित्रपट स्पर्धा
विनय आपटे प्रतिष्ठानतर्फे लघुचित्रपट स्पर्धा
प्रभादेवी, ता. १६ : नवोदित कलाकारांना सर्जनशीलतेचे व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे आणि त्यांच्या कलागुणांना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी दिग्दर्शक, अभिनेते आणि निर्माते विनय आपटे यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त लघुचित्रपट स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. विनय आपटे यांच्या ११ व्या स्मृतिदिनानिमित्त विनय आपटे प्रतिष्ठानने विलेपार्ले येथील साठे महाविद्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने लघुचित्रपट स्पर्धेचे आयोजन केले आहे.
स्पर्धा २५ वर्षांखालील आणि २५ वर्षांवरील अशा दोन गटांत होणार आहे. स्पर्धकांनी कोणत्याही विषयावर तयार केलेला लघुचित्रपट मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजी यापैकी कोणत्याही भाषेत सादर करायची आहे. लघुचित्रपटाची कालमर्यादा २० मिनिटांची असावी. चित्रपट २५ नोव्हेंबरपर्यंत vinayaptepratishthan@gmail.com या ई-मेल आयडीवर पाठवावा, असे आवाहन प्रतिष्ठानने केले आहे.
चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज मान्यवर परीक्षक म्हणून काम पाहणार आहेत. विजेत्या स्पर्धकांना रोख रक्कम, सन्मानचिन्ह आणि प्रशस्तिपत्र देऊन गौरविण्यात येणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.