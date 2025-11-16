वांगणीत अनधिकृत चाळ बांधकामांचा ''सुळसुळाट''
वांगणीत अनधिकृत चाळ बांधकामांचा ‘सुळसुळाट’
लोकप्रतिनिधींच्या आशीर्वादामुळे भूमाफियांना चेव?
बदलापूर, ता. १६ (बातमीदार) : वांगणी ग्रामपंचायत हद्दीत अनधिकृत चाळ बांधकामांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले असून, याला ग्रामपंचायत प्रशासन आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा आशीर्वाद असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे. विशेष म्हणजे ‘वनेतर’ कामांना बंदी असलेल्या जागेवरही ही बांधकामे बिनधास्तपणे सुरू आहेत. स्थानिकांनी तक्रार करूनही प्रशासनाकडून थातूरमातूर कारवाई होत असल्यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
वांगणी ग्रामपंचायत हद्दीतील सूर्योदयनगर भागातील गट क्रमांक १३८ या प्लॉट्सवर वन कायदा लागू असल्यामुळे चाळ आणि इमारत बांधकामास पूर्णपणे बंदी आहे. असे असतानाही काही चाळमाफिया नियम धाब्यावर बसवून अनधिकृतपणे बांधकामे करत आहेत. सूर्योदयनगरच्या रहिवाशांनी काही दिवसांपूर्वी अंबरनाथचे तहसीलदार अमित पुरी, बदलापूरचे वन परिक्षेत्र अधिकारी धारवणे, तसेच वांगणीच्या सरपंच वनिता आढाव यांच्याकडे लेखी निवेदन देऊन कारवाईची मागणी केली होती.
अनधिकृत बांधकामांवर कुणाचेही नियंत्रण नसल्यामुळे वांगणी शहर बकाल होण्याच्या मार्गावर असून, याला जबाबदार असणाऱ्या भूमाफिया, बांधकाम व्यावसायिक, लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
वन विभागाची भूमिका
तक्रार देऊनही १० दिवस उलटले तरी बांधकाम थांबलेले नाही. वनाधिकाऱ्यांनी केवळ तोंडी आदेश देण्यापलीकडे कोणतीही कारवाई केलेली नाही. वन परिक्षेत्र अधिकारी धारवणे यांनी कारवाईबाबत विचारले असता, ‘‘मी ट्रेनिंगमध्ये व्यस्त आहे,’’ असे उत्तर दिल्याचे तक्रारदारांनी सांगितले.
आर्थिक हितसंबंधांचा आरोप
वांगणी ग्रामपंचायत प्रशासनानेही या बांधकामांशी आपला काही संबंध नाही, अशी भूमिका घेतल्यामुळे भूमाफियांना एकप्रकारे ‘चेव’ मिळाल्याचे चित्र आहे. यामुळेच या अनधिकृत बांधकामांमध्ये ग्रामपंचायतीचे लोकप्रतिनिधी आणि वन कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले असल्याचा गंभीर आरोप सूर्योदयनगरच्या रहिवाशांनी केला आहे.
कारवाईचे आदेश देण्याची विनंती
तक्रार आल्यावर बांधकाम अनधिकृत असल्याचे जाणवले. सोमवारी संबंधित व्यक्तीला कारवाईसाठी नोटीस बजावण्यात येईल. तसेच, दोन दिवसांपूर्वीच ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे आदेश देण्याची विनंती केली आहे, अशी माहिती वांगणीच्या सरपंच वनिता आढाव यांनी दिली, तर बदलापूरचे वन अधिकारी संजय धारवणे यांनी म्हटले की मी सध्या ट्रेनिंगसाठी बाहेर आहे. बांधकामाची माहिती मिळाल्यानंतर वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना चौकशीसाठी पाठवले आहे. चौकशी पूर्ण झाल्यावर लवकरच कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
सदर बांधकाम माझ्या घराशेजारी सुरू आहे. ज्या ठिकाणी चाळ बांधकाम सुरू आहे, तिथे वनेतर कायद्यानुसार कोणतीही इमारत बांधता येत नाही. परप्रांतीय बिल्डर वांगणीत घुसखोरी करत आहेत. झोपेचं सोंग घेतलेल्या प्रशासनाने वांगणीचे बकालीकरण होण्यापासून वांगणी वाचवावी अन्यथा ग्रामस्थांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल.
- मयुरेश कडव, तक्रारदार
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.