विमानतळापर्यंत एनएमएमटी धावणार
विमानतळाला एनएमएमटीची थेट सेवा
उरण लोकलमुळे प्रवासी संख्या घटल्याने निर्णय
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १६ : उरण रेल्वे सेवा सुरू झाल्याने उरण-पनवेल-वाशी मार्गांवरील दैनंदिन प्रवासी रेल्वेकडे वळल्याने एनएमएमटीच्या महसुलावरही परिणाम झाला आहे. त्यामुळे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला थेट सेवा देण्याचा निर्णय एनएमएमटी व्यवस्थापनाने घेतला आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या शेजारी वसलेले उरण शहरात आणि आजूबाजूच्या गावात नवी मुंबई महापालिकेतर्फे एनएमएमटी बस सेवा पुरवण्यात येते. चिरणेर, वशेणी, खोपटा, उरण, जेएनपीटी, द्रोणागिरी, उलवे मार्गांवर २२ पेक्षा अधिक फेऱ्या दिवसभरात होतात. लोकल सुरु होण्यापूर्वी एनएमएमटी सेवेला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांत उरण ते बेलापूर आणि नेरूळ मार्गावर लोकल सुरु झाल्याने प्रवासी संख्या घटली आहे. त्यामुळे पनवेल, खारघर, तळोजा, वाशी, नेरूळ, कोपरखैरणे, घणसोली परिसरातून थेट विमानतळाला जाण्यासाठी वातानुकुलित बससेवा सुरू करण्यात येणार आहे. विमानतळ व्यवस्थापनाच्या मागणीनंतर ही सेवा सुरु करण्यात येणार असल्याचे व्यवस्थापक योगेश कडुस्कर यांनी सांगितले.
-----------------------------------------
सेवेचे फायदे
दररोज अंदाजे १२ ते १५ हजार प्रवासी वाहतूक
वाहतूक कोंडीतून सुटका
खासगी वाहतुकीला पर्याय
अतिरिक्त वेळ, खर्च वाचणार
इलेक्ट्रिक बस धावणार
-------------------------------------------
एनएमएमटीचे नियोजन
टप्पा १ : पनवेल-विमानतळ (थेट)
टप्पा २ : वाशी-नेरूळ-खारघर
टप्पा ३ : कोपरखैरणे-घणसोली-तळोजा
---------------------------
बस प्रकार: वातानुकूलित
अंदाजे : १२ ते २५ किमी (मार्गानुसार)
