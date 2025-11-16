मुंबईत प्रथमच सुदर्शन पटनायक यांचे वाळूशिल्प प्रदर्शन
मुंबईत प्रथमच सुदर्शन पटनायक यांच्या वाळू शिल्पांचे प्रदर्शन!
पु. ल. देशपांडे कला अकादमीत १८ ते २३ नोव्हेंबरदरम्यान रसिकांसाठी खुले
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : जागतिक कीर्तीचे वाळू शिल्पकार सुदर्शन पटनायक यांच्या कलाकृतींचे प्रदर्शन प्रथमच मुंबईत आयोजित करण्यात आले आहे. प्रभादेवी येथील पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या तळमजल्यावरील आणि पहिल्या मजल्यावरील प्रदर्शन दालनांमध्ये हे विशेष प्रदर्शन १८ ते २३ नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान दररोज सकाळी ११ ते सायंकाळी ७ या वेळेत सर्वांसाठी खुले राहणार आहे.
सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत हे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले असून, मंत्री ॲड. आशीष शेलार यांनी रसिकांना मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे. पटनायक यांच्या शिल्पांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी दाद मिळाली आहे आणि ती सामाजिक संदेशांसाठी ओळखली जातात. आतापर्यंत ६५ पेक्षा अधिक आंतरराष्ट्रीय वाळू शिल्प स्पर्धांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पटनायक यांना पद्मश्री (२०१४), गोल्डन सॅण्ड मास्टर अवॉर्ड (२०२४) आणि फ्रेड डॅरिंग्टन सॅण्ड मास्टर अवॉर्ड (२०२५) यांसारखे सन्मान मिळाले आहेत. त्यांनी मिश्र-माध्यमातील कलाकृतींमध्येही प्रयोग करून नव्या कलाभानाला दिशा दिली आहे. गोल्डन सॅण्ड आर्ट इन्स्टिट्यूटमार्फत ते तरुण कलाकारांना प्रशिक्षण देत नव्या पिढीला घडवत आहेत.
