थंड प्रदेशातून अमरफळ नवी मुंबईत
थंड प्रदेशातून अमरफळ नवी मुंबईत
एपीएमसीमध्ये किलोला १०० ते १२० रुपयांचा भाव
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १६ : खाण्यास साखरेपेक्षा गोड, थंड प्रदेशात येणारे अमरफळ वाशीच्या एपीएमसीत दाखल झाले आहे. गावठी टोमॅटोसारखा आकारमान असलेल्या या फळाची एपीएमसीमध्ये किलोला १०० ते १२० रुपयांना विक्री होत आहे.
जम्मू आणि काश्मीर भागातील थंड हवा या फळासाठी पोषक असते, पण देशाच्या सर्वच भागांमध्ये हे फळ पिकत नाही. भारताबाहेरून स्पेनसारख्या देशात या फळाचे पीक घेतात. फळाचा रंग गडद केशरी असून, त्याची चव खवय्यांना आकर्षित करते. त्याचबरोबर व्हिटॅमिन सी, फायबर अशा पोषक तत्त्वांमुळे अधिक मागणी आहे. यामुळे पचनक्रिया सुधारते, रोगप्रतिकारशक्ती वाढते, विविध आजारांपासून बचाव होण्यास मदत होते. या फळाला बाजारात चांगली मागणी मिळत असून, किरकोळ बाजारात खप वाढत असल्याचे फळ व्यापारी संजय पानसरे यांनी सांगितले.
-------------------------------------------
फळाचे फायदे
पोषकतत्त्व ः फायबर, व्हिटॅमिन सी
पचन सुधारते : पचनक्रिया सुधारते.
रोगप्रतिकारशक्ती : व्हिटॅमिन सीचे प्रमाण अधिक
शरीरासाठी उपयुक्त ः सूजवर रामबाण उपाय
---------------------------
‘पर्सिमॉन’नावाने ओळख
फळाला इंग्रजीमध्ये ‘पर्सिमॉन’ असे म्हणतात. भारतात विशेषतः पश्चिम बंगाल, इतर काही भागांमध्ये हे फळ आढळते. केक, कुकीज, आईस्क्रीम आणि ज्यूसमध्ये याचा वापर केला जातो. रक्तदाब कमी करण्यासाठी हे फळ उपयुक्त असल्याचा दावा केला जातो.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.