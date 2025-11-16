कल्याण पूर्वेत शिंदे गटाला झटका
कल्याण पूर्वेत शिंदे गटाला झटका
माजी नगरसेविका, सहसंपर्कप्रमुखांसह कार्यकर्त्यांचा भाजपमध्ये प्रवेश
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १६ : कल्याण पूर्वेत शिवसेना शिंदे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. माजी नगरसेविका शीतल मंढारी, सहसंपर्कप्रमुख विजय जोशी यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी रविवारी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश सोहळा पार पडला. राजकीय निरीक्षकांच्या मते या प्रवेशामुळे शिंदे गटाची पूर्वेकडील पकड ढासळली आहे.
माजी नगरसेविका शीतल मंढारी आणि सहसंपर्कप्रमुख विजय जोशी यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. मंढारी यांनी मागील कारकिर्दीत प्रभागात अनेक विकासकामे केली असून, त्यांचा स्थानिक नागरिक, संस्था आणि कार्यकर्त्यांमध्ये दांडगा संपर्क आहे. मंढारी यांचा सशक्त संपर्क ही शिंदे गटाची महत्त्वाची ताकद मानली जात होती. त्यांच्या प्रवेशामुळे आगामी पालिका निवडणुकीत भाजप या मतपेढीत आपला प्रभाव वाढवेल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
गावाचा विकास नजरेसमोर ठेवून भाजपामध्ये प्रवेश केल्याचे या वेळी सहसंपर्कप्रमुख विजय जोशी यांनी सांगितले. त्यांच्या प्रवेशामुळे शिंदे गटाच्या स्थानिक संघटनात्मक रचनेलाही धक्का बसला आहे. पक्षप्रवेशानंतर बोलताना प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण म्हणाले, की कल्याण पूर्वेतील नागरी समस्यांचे निराकरण आणि प्रलंबित विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी ही फळी भाजपला निश्चितपणे बळ देणारी आहे. आपण दिलेला शब्द पाळतो आणि आपली कार्यपद्धती संपूर्ण महाराष्ट्राला माहीत आहे. या वेळी आमदार सुलभा गायकवाड, जिल्हाध्यक्ष नंदू परब, नाना सूर्यवंशी, शशिकांत कांबळे, वैभव गायकवाड आदी उपस्थित होते.
रिपब्लिकन पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अण्णासाहेब रोकडे यांचे चिरंजीव केतन रोकडे, संध्या रोकडे आणि स्नेहल रोकडे यांनीही भाजपचा झेंडा हाती घेतला. कल्याण पूर्वेतील दलित मतपेढीवर रोकडे कुटुंबाचा मोठा प्रभाव आहे. त्यांच्या प्रवेशामुळे या मतपेढीचा कल भाजपकडे झुकल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. या प्रवेशासाठी आमदार सुलभा गायकवाड यांनी विशेष प्रयत्न केले असल्याची माहिती पक्षाकडून देण्यात आली.
निवडणुकीची तयारी
भारतीय जनता पक्षाने आगामी कल्याण डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत महापौर पदावर कब्जा मिळवण्यासाठी विविध पक्षांतील नेते आणि पदाधिकाऱ्यांना जोडण्याची मोहीम तीव्र केली असून, दर रविवारी कार्यकर्त्यांची नोंदणी सुरू असल्याचे चित्र कल्याण-डोंबिवलीत दिसत आहे.
