जव्हारमध्ये भाजपचेच कमळ फुलणार!
जव्हार, ता. १६ (बातमीदार) : नगर परिषदेच्या आगामी निवडणुकांसाठी शनिवारी (ता. १५) पूजा कुणाल उदावंत यांनी जव्हार शहरभरातून मिरवणूक काढत भाजपकडून नगराध्यक्षपदाचा उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यासोबतच प्रभागनिहाय २० नगरसेवक पदांसाठी इच्छुकांनीदेखील आपापले नामनिर्देशन पत्र जमा केले. या वेळी खासदार डॉ. हेमंत सवरा, आमदार हरिश्चंद्र भोये, भाजप पालघर जिल्हाध्यक्ष भरत रजपूत, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रकाश निकम, पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि समर्थकांच्या उपस्थितीमुळे शक्तिप्रदर्शन पाहायला मिळाले. जव्हार तालुकाध्यक्ष कुणाल उदावंत यांनी जव्हार नगर परिषदेवर भाजपचे कमळ फुलणार, असा विश्वास व्यक्त केला.
