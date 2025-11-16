ज्येष्ठ नागरिकांचा गुणगौरव समारंभ
डोंबिवली, ता. १६ : राजाजी पथ ज्येष्ठ नागरिक संस्था यांच्यातर्फे ज्येष्ठांच्या योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी गुणगौरव समारंभ नुकताच उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमात विवाहाला ५० वर्षे पूर्ण केलेल्या जोडप्यांचा आणि ७५ वर्षांचा जीवनप्रवास पूर्ण केलेल्या महिला आणि पुरुषांचा सन्मान करण्यात आला. हा समारंभ शुक्रवारी (ता. १४) कुडाळ देशकर सहयोग हॉल येथे झाला. कार्यक्रमाला सुमारे ९० हून अधिक ज्येष्ठ नागरिक उपस्थित होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून मंदार हळबे, मुकुंद पेडणेकर आणि भाजपचे उपाध्यक्ष अमित टेमकर, भाजपचे माजी अध्यक्ष गणेश देसाई, रामनगर पोलिस स्थानकाचे वरिष्ठ अधिकारी उमेश कोरडे आदी मान्यवरांनी कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. संस्थेचे विद्यमान खजिनदार सुहास नाईक, संस्थेचे उपाध्यक्ष गोविंद म्हाडागूत, सचिव शिल्पा सामंत, स्मिता राजे आणि संस्थेचे कार्यकारिणी सदस्य या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. रवींद्र खानोलकर, सुरेश पालकर, वृंदा कौजलगिकर आणि मिहिर देसाई यांचीही उपस्थिती लाभली. समारंभादरम्यान उपस्थित ज्येष्ठांचा शाल, श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. नव्या कार्यकारिणीचा हा पहिला मोठा कार्यक्रम असून, तो आनंदात आणि खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडला. समारोपात संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप जोशी यांनी सर्व उपस्थित मान्यवर, ज्येष्ठ नागरिक आणि कार्यकर्त्यांचे आभार मानले.
