गायमुख घाटाच्या तीव्र उतारावर अपघाताचा धोका
नवले पूल अपघातासारख्या पुनरावृत्तीची भीती!
ठाणे शहर, ता. १६ (बातमीदार) : पुण्यातील नवले पुलावर झालेल्या भीषण अपघाताची आठवण ताजी असतानाच, ठाण्यातील घोडबंदर मार्गावरील गायमुख घाटातसुद्धा तशाच प्रकारचा भीषण अपघात होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. घाटाचा तीव्र उतार आणि धोकादायक वळणे पाहता, पुण्यापेक्षाही भीषण अपघात होण्याची भीती हलकी वाहने चालवणाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
सुमारे २० वर्षांपूर्वी एमएमआरडीएकडून बांधण्यात आलेल्या या घाटात तीव्र उतार, तीव्र चढण आणि धोकादायक वळणे आहेत. न्हावा-शेवा बंदर आणि गुजरात राज्याला जोडणारा हा महत्त्वाचा घाट आहे. या मार्गावरून रोज ५० हजारांहून अधिक कंटेनरची वाहतूक होते. लांब आणि अवजड कंटेनर्सना या तीव्र उतारावर नियंत्रित करणे चालकांसाठी अत्यंत जिकिरीचे ठरते. घाटाच्या माथ्यावर ठाणे वाहिनीवर ९० काटकोनासारखे तीव्र वळण आहे. या वळणाला लागूनच पावसाचे पाणी वाहून नेण्यासाठी मोठा नाला खोदण्यात आला आहे. वळणाला चिकटून असल्याने तो वाहनचालकाला दिसत नाही, ज्यामुळे हलकी वाहने त्यात पडून अपघात झाले आहेत.
वळणानंतर सुमारे ९० फूट लांब सरळ आणि तीव्र उतार आहे, त्यानंतर पुन्हा घाटाच्या पायथ्याशी तीव्र वळण आहे. या उतारावर वाहनांचा वेग ८०-९० किमी प्रतितास असतो. अशा परिस्थितीत अवजड वाहनांचे ब्रेक निकामी झाल्यास नवले पुलापेक्षाही मोठी आणि भीषण घटना येथे घडू शकते.
दुरुस्तीची गरज
बांधकाम नियोजनात चूक
सुमारे ९०० मीटर लांब असलेल्या या घाटाचे बांधकाम नियोजन चुकले असल्याने तो वाहतुकीसाठी प्रचंड धोकादायक ठरला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडूनही घाटाच्या चुकीच्या कामाची कबुली दिली जात आहे. हा घाट त्वरित रुंद करून उताराची तीव्रता कमी करण्याची आणि दुरुस्त करण्याची तातडीची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
मंजुरी मिळण्यासाठी हालचाली
घाटाच्या कामाची जबाबदारी आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आली असून, त्यांच्याकडूनही योग्य दुरुस्ती होत नसल्याचे दिसून आले आहे. घोडबंदर मार्गाचे चौपदरीकरण सुरू असून, हा मार्ग वर्सोवा चौकापर्यंत ६० फूट रुंद करण्याची घोषणा परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे. हा मार्ग संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून जात असल्याने वन विभागाकडून कामासाठी मंजुरी मिळण्याच्या हालचाली सुरू असतानाच ६० फूट रुंदीकरणाच्या घोषणेमुळे घाटाचे काम पुन्हा नव्या परवानग्यांमध्ये अडकून पडण्याची शक्यता आहे.
