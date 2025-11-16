फुकट्यांना मध्य रेल्वेचा दणका;तब्बल १४१ कोटी रुपये दंड वसूल
फुकट्यांना मध्य रेल्वेचा दणका
२३.७६ लाख प्रवाशांकडून १४१ कोटी रुपये दंडवसुली
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : विनातिकीट प्रवास करून रेल्वेचा महसूल बुडवणाऱ्यांविरोधात मध्य रेल्वेने बडगा उगारला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६मध्ये एकूण २३ लाख ७६ हजार विनातिकीट प्रवाशांवर कारवाई करीत त्यांच्याकडून १४१ कोटी २७ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
मध्य रेल्वेच्या तिकीट तपासणी पथकांनी २०२५-२६मध्ये मोठ्या प्रमाणावर मोहीम राबवली. २०२४-२५मध्ये २२ लाख नऊ हजार प्रवासी विनातिकीट प्रवासी आढळले होते. त्यात आठ टक्क्यांची वाढ झाली असून, यंदा ती संख्या वाढून २३ लाख ७६ हजारांवर पोहोचली. दंडवसुलीतही १४ टक्क्यांची वाढ झाली असून, गेल्या वर्षी १२४ कोटी ३६ लाख रुपये मिळाले होते. यंदा १४१ कोटी २७ लाख रुपये जमा झाले.
ऑक्टोबरमध्ये विक्रमी दंडवसुली
ऑक्टोबर २०२५ महिन्यात तिकीट तपासणीसांच्या मोहिमेला मोठे यश मिळाले. या महिन्यातच तीन लाख ७१ हजार प्रवासी विनातिकीट आढळले. गेल्या वर्षी याच महिन्यात ही संख्या तीन लाख होती. म्हणजे यंदा विनातिकीट प्रवाशांमध्ये तब्बल २४ टक्क्यांची वाढ झाली. याचा थेट परिणाम दंडवसुलीवर दिसला. २०२४च्या ऑक्टोबरमध्ये १२ कोटी ७४ लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला होता. यंदा ही रक्कम दुपटीहून अधिक वाढत २४ कोटी ८१ लाख रुपयांवर पोहोचली, म्हणजे तब्बल ९५ टक्क्यांची वाढ झाली.
------------------
ग्राफिक्स
- विभागवार कारवाई
विभाग ------- फुकटे प्रवासी (लाखांत) ------ आकारलेला दंड (कोटींत)
मुंबई----------९.६३ -------४०.५९
भुसावळ-------६.०७-----------५१.७४
नागपूर---------२.५३ -----------१५.६२
पुणे-----------२.६७ ---------- १५.५७
सोलापूर -------१.४१ ----------- ६.७२
मुख्यालय------१.४५ ----------- ११.०३
-----------------------------------------
