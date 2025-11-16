उरणमध्ये मविआच्या उमेदवाराला मनसेचा पाठिंबा
उरणमध्ये मविआला पाठबळ
आघाडीच्या उमेदवाराला मनसेचा पाठिंबा
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १६ : मविआमध्ये राज ठाकरेंच्या मनसेला घेण्याबाबत काँग्रेसचा विरोध आहे. अशा परिस्थितीत उरण नगर परिषदेच्या निवडणुकीत मात्र मविआच्या उमेदवाराला निवडून आणण्यासाठी काँग्रेसने मनसेसोबत जुळवून घेतल्याची चर्चा आहे.
महाविकास आघाडीतर्फे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या महिला प्रदेश सरचिटणीस भावना घाणेकर नगराध्यक्षपदाकरिता थेट लढत देत आहेत. या निवडणुकीत घाणेकर यांची शिंदे सेना आणि भाजपच्या तगड्या उमेदवारांसोबत तिरंगी लढत होत आहे. नगर परिषदेच्या २२ जागांसाठी महाविकास आघाडीतील प्रमुख पक्ष ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटातर्फे उमेदवार देण्यात आलेले आहेत. काँग्रेसने एकही उमेदवार उभा केलेला नाही, तर अनेक वर्षे उरणमध्ये सक्रिय असलेल्या मनसेनेही उमेदवार उभा केलेला नाही. अशा परिस्थितीत भाजप, शिंदे सेनेचा विजयी रथ रोखण्यासाठी काँग्रेसने शरद पवार गट आणि ठाकरे गटाच्या मागे उभे राहण्याची भूमिका स्वीकारली आहे. यात मनसेनेही मविआसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. मविआच्या भावना घाणेकर यांच्या जाहीर पाठिंबा देण्याचे बॅनर उरण शहरभर लागले आहेत. मनसेने पाठिंबा जाहीर करताच काँग्रेसने मनसेसोबत जुळवून घेतल्याची चर्चा उरण शहरात रंगली आहे. राज्याच्या मविआत मनसेचा अधिकृत प्रवेश अद्याप लांबणीवर असताना उरण नगर परिषदेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने मनसेचा मविआत प्रवेश झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
---------------------------------------
बहीण म्हणून पाठिंबा
मविआतर्फे उरण नगर परिषदेची निवडणूक लढवली जात आहे. भाजप आणि शिंदे सेनेसारख्या पक्षांसोबत लढत आहे. या लढाईत मनसेने बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्याला काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र घरत यांची मंजुरी आहे, असे नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार भावना घाणेकर यांनी सांगितले, तर नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार भावना घाणेकर यांना एक बहीण म्हणून पाठिंबा जाहीर केला आहे. मविआचे उमेदवार म्हणून पाठिंबा केलेला नाही. मनसेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते फक्त भावना घाणेकर यांना निवडून आणण्याचे काम करणार असल्याचे उरण विधानसभा मतदारसंघाचे मनसे जिल्हाध्यक्ष संदेश ठाकूर यांनी सांगितले.
-----------------------------------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.