दिव्यात ठाकरे गटाचे कचऱ्याच्या निषेधार्थ आंदोलन
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १६ : गेल्या काही दिवसांपासून दिव्यात साचलेल्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याच्या निषेधार्थ रविवारी (ता. १६) दिवा शहरात ठाकरे पक्षातर्फे तीव्र आंदोलन छेडण्यात आले. या वेळी पालिका अधिकाऱ्यांना शहरातील कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांबाबत उत्तरदायित्व निश्चित करण्यास भाग पाडण्यात आले.
दिवेकर नागरिकांचा तीव्र रोष लक्षात घेता, कचरा तत्काळ न उचलल्यास दिवा शहरातील कोणताही नागरिक महापालिकेला पुढील काळात कर भरणार नाही, अशी चेतावणी अधिकाऱ्यांना देण्यात आली. आंदोलनानंतर महापालिका प्रशासनाला दबावाखाली मागे हटावे लागले आणि आठ दिवसांनंतर अखेर कचरा तातडीने उचलण्यात आला. दिवा शहरावर अन्याय कोणत्याही परिस्थितीत यापुढे सहन केला जाणार नाही. महापालिकेने तत्काळ वैज्ञानिक कचरा व्यवस्थापनाचा ठोस आराखडा सादर करावा व दिवा शहरातून कचरा हटवण्याचा निर्णय घ्यावा अन्यथा ठाकरे पक्षाच्या वतीने आणखी तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही दिला आहे.
हे आंदोलन ठाकरे गटाचे विधानसभा प्रमुख ॲड. रोहिदास मुंडे आणि दिवा शहर प्रमुख सचिन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले. या वेळी विधानसभा संघटिका योगिता नाईक, शहर संघटिका ज्योती पाटील, शहर समन्वयिका प्रियंका सावंत, उपशहर संघटिका स्मिता जाधव, युवा उपशहर प्रमुख सुयोग राणे, विभागप्रमुख हेमंत नाईक, रवी रसाळ, योगेश निकम, शंकर राणे, शशिकांत कदम, राजेंद्र शिरसेकर, तेजस पोफळे, उमेश भाणसे, संतोष कदम, अनिल पवार, विलास उतेकर, नितीन सावंत, संजय डोंगरे, सुनील मेटकर, जितेंद्र यादव आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.