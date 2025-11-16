डॉक्टर गैरहजर, परिचारिका व कर्मचाऱ्यांकडून प्रसूती;
डॉक्टर गैरहजर, परिचारिका व कर्मचाऱ्यांकडून प्रसूती
आशागड प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा अजब कारभार
कासा, ता. १६ (बातमीदार) ः डहाणू तालुक्यातील आदिवासीबहुल भागासाठी जीवनदायी ठरणाऱ्या आशागड प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टरांच्या गैरहजेरीचा गंभीर प्रकार उघड झाला आहे. शनिवारी एका गर्भवती महिलेची प्रसूती केंद्रातील परिचारिका आणि कर्मचाऱ्यांना करावी लागली. तीन महिला डॉक्टर पूर्णवेळ कार्यरत असल्याचा दावा करण्यात येतो, परंतु प्रसूतीसारख्या आपत्कालीन क्षणी एकही डॉक्टर नसणे हा धक्कादायक प्रकार घडला आहे.
आरोग्य केंद्रातील अधिकाऱ्यांनी गैरसोयीत समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्याला उपचार करण्यास परवानगी दिली असल्याचेही समोर आले आहे. वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्य नियमांत न बसणारी ही गोष्ट असून, रुग्णांच्या जीवाशी खेळ करणारी आहे. दुर्गम भागातील नागरिक शासकीय आरोग्य यंत्रणेवर पूर्णपणे अवलंबून असतात. डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने रुग्णांची हेळसांड आणि दगावण्याच्या घटना याआधीही अनेकदा घडल्या आहेत.
आशागड केंद्रातील परिचारिका व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या अनुभवाच्या जोरावर प्रसूती यशस्वीरीत्या पार पाडली अन्यथा मोठा अनर्थ ओढवण्याची शक्यता होती. या घटनेची माहिती मिळताच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या महिला जनवादी संघटनेच्या अध्यक्ष लहानी दौडा, सदस्य रुपाली बारी आणि ग्रामपंचायत सदस्य गौरव ठाकूर यांनी आरोग्य केंद्राला भेट दिली. चौकशीअंती शनिवारी दुपारपासून डॉक्टर अनुपस्थित असल्याचे स्पष्ट झाले. याप्रकरणी आरोग्य विभागाला लेखी तक्रार देऊन संबंधित डॉक्टरांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याचे माकप पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
---
चौकशी करून अहवाल
या घटनेबद्दल तालुका वैद्यकीय अधिकारी, डहाणू डॉ. ऋग्वेद दुधाट यांनी सांगितले, की त्या केंद्रात तीन डॉक्टर कार्यरत आहेत. दरम्यान, प्रसूतीच्या वेळी डॉक्टर का गैरहजर होते, याबाबत चौकशी करून अहवाल सादर केला जाईल.
----
माहिती घेतली जाईल
जिल्हा आरोग्य अधिकारी, पालघर डॉ. संतोष चौधरी यांनी सांगितल की या घटनेची संपूर्ण माहिती घेतली जाईल. वैद्यकीय अधिकारी किंवा डॉक्टरांकडून हलगर्जीपणा आढळल्यास योग्य ती कारवाई केली जाईल.
--
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.