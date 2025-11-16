अंबरनाथच्या नगराध्यक्षपदासाठी ठाकरे गट आग्रही
अंबरनाथच्या नगराध्यक्षपदासाठी ठाकरे गट आग्रही
''मशाल''मुळे शिंदे गटाला फटका बसण्याची शक्यता
शर्मिला वाळुंज : सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १६ : अंबरनाथच्या नगराध्यक्ष निवडणुकीमुळे स्थानिक राजकारण तापले आहे. भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यात चुरस वाढत असताना, महाविकास आघाडीची रणनीती मात्र अजूनही अस्पष्ट आहे. असे असले तरी, ठाकरे गट मात्र ''बदलापूर म्हात्रे पॅटर्न'' अंबरनाथमध्ये राबवण्याच्या तयारीत असून, यामुळे शिंदे गटाचे समीकरण बिघडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
काँग्रेस शहराध्यक्ष प्रदीप पाटील यांच्या पत्नी नूतन पाटील यांचे नाव आघाडीच्या उमेदवारीसाठी जोरदार चर्चेत आहे. ठाकरे गट नूतन पाटील यांच्या उमेदवारीचा ''मशाल'' चिन्हावर गंभीरपणे विचार करत असल्याचे समजते. राष्ट्रवादी (दोन्ही गट) आणि इतर घटक पक्षांकडे ठोस चेहरा नसल्याने काँग्रेसचा पर्याय अधिक सक्षम मानला जात आहे. महाविकास आघाडी-मनसे एकत्र येण्याची चर्चा असली तरी, अधिकृत घोषणा न झाल्याने उमेदवारीचा तिढा कायम आहे.
२०१५ आणि २०१७ मध्ये काँग्रेसचे प्रदीप पाटील यांनी शिवसेनेला बिनशर्त पाठिंबा दिला होता. मात्र, यंदा ठाकरे गट ''मशाल''च्या जोरावर अंबरनाथमध्ये शिंदे गटाला थेट टक्कर देण्याच्या तयारीत आहे. बदलापूर निवडणुकीत ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांना भाजपकडून मिळालेले तिकीट आणि त्यांचे यश हा ''म्हात्रे पॅटर्न'' अंबरनाथमध्ये पुनरावृत्त करण्याची इच्छा ठाकरे गट व्यक्त करत आहे. लोकसभा निवडणुकीत वैशाली दरेकर आणि विधानसभा निवडणुकीत राजेश वानखेडे यांनी मर्यादित आर्थिक बळावरही शिंदे गटाला त्रासदायक मतसंख्या मिळवली होती. याउलट, प्रदीप पाटील हे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याने ''मशाल'' ताकदीने उभा राहू शकतो, हे ठाकरे गटाचे गणित आहे.
भाजप आणि शिंदे गटातील चुरस
अंबरनाथच्या नगराध्यक्ष निवडणुकीत भाजपकडून तेजश्री करंजुले आणि शिवसेना (शिंदे गटाकडून) मनीषा वाळेकर यांच्यात प्रमुख उमेदवारीसाठी चुरस वाढली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.