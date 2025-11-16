बदलापूरमध्ये भाजप-राष्ट्रवादीची रॅली
बदलापूरमध्ये भाजप-राष्ट्रवादीची रॅली
शक्तिप्रदर्शनानंतर उमेदवारी अर्ज दाखल
बदलापूर, ता. १६ (बातमीदार) : नगराध्यक्षपदासाठी भाजप आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गट महायुतीच्या उमेदवार रुचिता राजेंद्र घोरपडे यांच्या उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी रविवारी (ता. १६) बदलापूरमध्ये मिरवणूक (रॅली) काढण्यात आली. हजारोंच्या उपस्थितीमुळे बदलापूर शहर अक्षरशः दणाणून गेले.
बदलापूर पश्चिम येथील रमेशवाडी भागातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याला अभिवादन करून रॅलीला सुरुवात झाली. भाजप आमदार किसन कथोरे, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील, राष्ट्रवादीचे कॅबिनेट मंत्री आशीष दामले आणि माजी नगराध्यक्ष राजेंद्र घोरपडे यांच्या उपस्थितीत ही रॅली निघाली. पश्चिमेकडील बाजारपेठेतून भव्यदिव्य मार्गक्रमण करत ही रॅली नगरपालिकेत दाखल झाली. तेथे रुचिता घोरपडे यांनी निवडणूक अधिकारी विश्वास गुजर यांच्याकडे आपला अर्ज दाखल केला. या रॅलीतून भाजप आणि राष्ट्रवादीचे जोरदार शक्तिप्रदर्शन दिसून आले. पक्षाचे झेंडे आणि कार्यकर्त्यांच्या घोषणाबाजीमुळे निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरुवातीलाच वेगळे ‘तापमान’ मिळाले.
रॅलीदरम्यान आमदार किसन कथोरे म्हणाले की, ‘‘विधानसभेतील चमत्कार नगरपालिकेतही घडेल; रुचिता घोरपडे यांचा विजय निश्चित आहे. महायुतीतील घटक पक्ष असलेल्या शिवसेना शिंदे गटाचा या रॅलीत सहभाग नसल्यामुळे, ही लढत अधिकच रोमहर्षक आणि अनपेक्षित वळण घेणारी ठरेल, अशी कुजबुज राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे रॅलीपासून दूर
भाजप शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे या महत्त्वाच्या रॅलीत गैरहजर राहिल्याने विविध चर्चांना उधाण आले आहे. आमदार म्हात्रे यांचे कुटुंबातील सहा सदस्य शिवसेना शिंदे गटाच्या तिकिटावर निवडणुकीला सामोरे जात आहेत. स्वतः भाजपचे आमदार असूनही त्यांनी युतीची रॅली टाळल्यामुळे त्यांच्या ‘दुहेरी अडचणी’ची चर्चा राजकारणात रंगली आहे. भाजप-राष्ट्रवादीच्या शक्तिप्रदर्शनात म्हात्रे यांच्या अनुपस्थितीमुळे शहरातील राजकीय तापमान आणखी वाढले असून, आगामी निवडणुकीत नाट्यमय घडामोडी घडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
