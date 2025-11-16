"ये पब्लिक है सब जानती है";
महापौरपदावर श्रीकांत शिंदे यांचा फिल्मी स्टाइल अंदाज
विश्वभूषण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती महोत्सवात हजेरी
कल्याण, ता. १६ (वार्ताहर) : विश्वभूषण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सार्वजनिक जयंती महोत्सव २०२५ कार्यक्रमात खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचा सत्कार करण्यात आला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ज्ञान केंद्र आणि भव्य पुतळा उभारून कल्याणकरांचे अनेक वर्षांचे स्वप्न साकार केल्याबद्दल आयोजक मंडळातर्फे त्यांचा मानपत्र, शाल-श्रीफळ आणि सन्मानचिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला.
कार्यक्रमादरम्यान डॉ. शिंदे यांनी सामाजिक प्रबोधन, शिक्षणवाढ, डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांचा शहरात अधिक प्रभावी प्रचार-प्रसार करण्यासाठी पुढील काळातही विकासकामे सुरू राहतील, असे आश्वासन दिले. होऊ घातलेल्या महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीबाबत राजकीय चर्चांनाही या कार्यक्रमात रंग मिळाला. विरोधकांच्या टीकेवर भाष्य करताना श्रीकांत शिंदे यांनी ‘ये पब्लिक है, सब जानती है’ कुणीही काहीही बोलो, जनता जनार्दनच ठरवणार की महापौर कुणाचा बसणार, असा फिल्मी स्टाइल टोला लगावला. त्यांच्या या वक्तव्याला उपस्थितांकडून जोरदार प्रतिसाद मिळाला.
या भीम महोत्सवाला मोठ्या संख्येने नागरिक, आंबेडकरी अनुयायी, सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांची उपस्थिती लाभली. सुप्रसिद्ध गायक साजन बेंद्रे आणि प्रख्यात गायिका कडूबाई खरात यांच्या गाण्यांचा कार्यक्रमदेखील आयोजित करण्यात आला होता. या वेळी आमदार राजेश मोरे, अण्णा रोकडे, देवचंद आंबादे, समितीचे अध्यक्ष सुमेध हुमणे, अतिश गायकवाड, राजू रोकडे, शिवसेनेचे महेश गायकवाड, नीलेश शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
