विद्यार्थ्यावर तृतीयपंथींचा अत्याचार
विद्यार्थ्यावर तृतीयपंथींचा अत्याचार
लिंगबदल शस्त्रक्रिया करून खंडणीची मागणी
अंधेरी, ता. १६ (बातमीदार) : शस्त्रक्रिया करून लिंग बदलून एका विद्यार्थ्याला ब्लॅकमेल करून खंडणी मागणाऱ्या चौघांना गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी नुकतीच अटक केली. भास्कर औरक्या स्वामी शेट्टी, कावेरी वेलमुर्गन वेदमा निकम, नाझिया गौस शेख ऊर्फ नवाज आणि माही तबरेज खान अशी या चौघांची नावे असून, हे सर्वजण तृतीयपंथी आहेत. अटकेनंतर चारही आरोपींना बोरिवली स्थानिक न्यायालयाने पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
तक्रारदार १९ वर्षांचा तरुण असून, तो त्याच्या कुटुंबीयांसोबत मालाड परिसरात राहतो. सध्या तो एका नामांकित महाविद्यालयात शिक्षण घेत आहे. दीड वर्षापूर्वी त्याची आरोपीशी ओळख झाली होती. आरोपींनी पीडित मुलाला घरी बोलावून त्याच्यावर लिंग बदलण्यासाठी दबाब आणला, मात्र त्याने त्यास नकार दिला होता. या रागातून आरोपींनी या मुलाला एका रूममध्ये कोंडून ठेवत त्याला श्वानांसोबत लैंगिक कृत्य करण्यास प्रवृत्त केले. या घटनेचे आरोपीनी व्हिडिओ बनविले. या व्हिडिओच्या माध्यमातून आरोपींनी पीडितेकडून पैशांची मागणी करत खोट्या गुन्ह्यांत अडकविण्याची धमकी दिली होती. दरम्यान, हा प्रकार पीडित मुलाने त्याच्या आईला सांगितला होता. त्यामुळे घाबरलेल्या आईने या मुलाला पैसे दिले होते, मात्र त्यानंतरही आरोपी पीडितेला ब्लॅकमेल करत पैशांची मागणी करत होते. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी आरोपींनी या मुलाला सुरत येथे नेत त्याचे लिंग बदलून शस्त्रक्रिया केली. शस्त्रक्रियेनंतर आरोपींनी त्याला घरी कामावर ठेवून घेतले होते, मात्र होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून पीडित मुलाने तेथून पळू काढला घडलेला प्रकार त्याच्या आईला सांगितला. त्यानंतर या दोघांनी मालवणी पोलिस धाव घेत तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी दाखल तक्रारीनुसार आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करत त्यांना शिताफीने अटक केली.
