रामदास आठवले यांचा ''स्टार महाराष्ट्र''तर्फे १८ नोव्हेंबरला भव्य सत्का

रामदास आठवले यांचा ''स्टार महाराष्ट्र''तर्फे १८ नोव्हेंबरला भव्य सत्कार
घाटकोपर, ता. १६ (बातमीदार) : महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वैचारिक वारसदार म्हणून केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री ना. रामदास आठवले यांचा ''साप्ताहिक स्टार महाराष्ट्र''तर्फे भव्य सत्कार करण्यात येणार आहे. विविध धर्माच्या धर्मगुरूंच्या हस्ते हा सत्कार सोहळा मंगळवारी (ता. १८) सायंकाळी ५ वाजता, रवींद्र नाट्य मंदिर, प्रभादेवी येथे होणार आहे. रिपब्लिकन पक्षाचा राजकीय वारसा देशभरात पुढे घेऊन जाण्याच्या त्यांच्या कार्याबद्दल हा गौरव करण्यात येत आहे. याच दिवशी, कला, संस्कृती, साहित्य, पत्रकारिता, राजकारण, समाजसेवा यांसारख्या विविध क्षेत्रांत उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या गुणीजनांना ''स्टार महाराष्ट्र अवॉर्ड २०२५'' देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे.
रामदास आठवले यांच्यासह खासदार उज्ज्वल निकम, मंत्री भरत गोगावले, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, प्रवीण दरेकर, आमदार राम कदम, चित्रा वाघ, प्रसाद लाड, कालिदास कोळंबकर, तसेच पत्रकारितेतील कमलेश सुतार, सरिता कौशिक आणि इतर अनेक मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.
साप्ताहिक स्टार महाराष्ट्रच्या १४ व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित या सोहळ्यात अभिनेत्री माधुरी पवार यांच्या नृत्याची झलक आणि ''कलर्स ऑफ महाराष्ट्र'' या मराठी वाद्यवृंदाचा सांस्कृतिक कार्यक्रम (दुपारी ४ ते रात्री ८) रंगणार आहे. संयोजक हेमंत रणपिसे यांनी या कार्यक्रमास सर्वांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे.
