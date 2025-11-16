दहिसर टोलनाका मुंबईबाहेर हलविण्यास नकार
विरार, ता. १६ (बातमीदार) : मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील दहिसर टोलनाका हा मूळतः एमएसआरडीसीच्या रस्त्यावर होता, मात्र नव्या नियोजनानुसार हा टोल राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या रस्त्यावर स्थलांतरित करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. हा निर्णय अन्यायकारक असल्याने भूमिपुत्र संघटनेने ठाम विरोधाचा स्वर बुलंद केला होता. हा टोलनाका वसईच्या हद्दीत आणण्यास वनमंत्री गणेश नाईक यांनी पूर्वीच नकार दिला होता. आता केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनीही टोलनाका राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या रस्त्यावर स्थलांतरित करण्यास परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांना स्पष्ट नकार दिला आहे. हा टोलनाका जुन्या टोलनाक्यापासून हलवून ७० मीटर पुढे मुंबई हद्दीतच स्तलांतरित करण्यात आला आहे.
दहिसर टोलनाक्यावरून राजकारण बरेच तापले होते. एमएसआरडीसीच्या रस्त्यावर असलेला टोलनाका हटवून वसईच्या हद्दीत स्थलांतरित करण्याचा प्रयत्न परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी चालविला होता. याबाबत ८ नोव्हेंबरला नवीन टोलनाका बसवण्यासाठी प्रत्यक्ष पाहणी करण्याकरिता मंत्री प्रताप सरनाईक वसई-विरार हद्दीत आले होते, परंतु स्थानिक ग्रामस्थ आणि भूमिपुत्र संघटनेचे अध्यक्ष सुशांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली नागरिकांचा विरोध बघून तो निर्णय परत घेणे गरजेचे होते. या घटनेची दखल घेत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी प्रताप सरनाईक यांना लेखी पत्र पाठवले आहे.
दहिसर टोलनाका राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या रस्त्यावर स्थलांतरित करणे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नाही; या प्रस्तावास नकार देण्यात येतो, असे गडकरी यांत्री पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे अखेर वसई हद्दीत येणाऱ्या टोलनाक्याला पूर्णविराम मिळाला आहे. याबाबत बोलताना भूमिपुत्र संघटनेचे अध्यक्ष सुशांत पाटील यांनी सांगितले की, हा भूमिपुत्र संघटनेचा आणि सामान्य नागरिकांच्या संघर्षाचे विजय आहे.
