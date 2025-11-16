आजपर्यंत एकूण १०८ उमेदवाराने निवडणूक अर्ज दाखल
पालघर, ता. १६ (बातमीदार) : जिल्ह्यातील तीन नगर परिषदा आणि एक नगर पंचायतीच्या नगरसेवकपदांसाठी नामनिर्देशन पत्र दाखल केल्याची संख्या १०८ वर पोहोचली आहे. नगराध्यक्षपदासाठी एकूण पाच जणांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल केली आहेत. जिल्ह्यात नगरसेवक पदांसाठी अजूनपर्यंत एकूण २३६, तर नगराध्यक्षपदासाठी १४ जणांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल केली आहेत.
पालघर नगर परिषदेसाठी आज ३० जणांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल केले आहे. अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांची संख्या ५० झाली असून, नगराध्यक्षपदासाठी एक नामनिर्देशन पत्र दाखल झाले आहे. डहाणू नगर परिषदेमध्ये आज आठ जणांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल केले असून, एकूण अर्जांची संख्या ४३, तर नगराध्यक्षपदासाठी आज एक अर्ज दाखल झाला असून, एकूण दोन अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत.
जव्हार नगर परिषदेत ३० जणांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल केले असून, एकूण संख्या ७३ झाली आहे. नगराध्यक्षपदासाठी एकूण तीन अर्ज दाखल झाले आहेत. वाडा नगर पंचायतीमध्ये आज ४० जणांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल केले आहेत. त्यामुळे एकूण नामनिर्देशन पत्र दाखल झाल्याची संख्या ७० झाली आहे. तसेच नगराध्यक्षपदासाठी तीन जणांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल केले असून, एकूण संख्या चार झाली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.