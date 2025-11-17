डहाणूत शरद पवार गटाला खिंडार
डहाणू, ता. १७ (बातमीदार) : निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाला मोठे खिंडार पडले आहे. त्या पक्षातील आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांसमवेत अनेक कार्यकर्त्यांनी भाजप पालघर जिल्हाध्यक्ष भरतसिंग राजपूत यांच्या कार्यावर प्रभावित होऊन रविवारी (ता. १६) भाजपमध्ये प्रवेश केला.
डहाणूतील रामवाडी येथे भाजपमार्फत पक्षप्रवेश आणि कार्यकर्ता मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्याला भरतसिंग राजपूत, खासदार हेमंत सवरा, आमदार हरिश्चंद्र भोये, बापजी काटोळे, सुशील अवसरकर, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रकाश निकम, जगदीश राजपूत, पंकज कोरे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते. डहाणूत वर्चस्व असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे काशिनाथ चौधरी यांना मान्यवरांनी भाजपमध्ये पक्षप्रवेश देऊन स्वागत केले. त्याचबरोबर त्यांच्यासमवेत आलेल्या शेकडो कार्यकर्त्यांचाही सन्मान करण्यात आला. पंचायत समितीचे माजी सभापती प्रवीण गवळी यांनी माजी सदस्यांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्याचप्रमाणे डहाणू नगर परिषदेचे माजी नगराध्यक्ष प्रदीप चाफेकर, माजी नगरसेवक शैलेश मुथा, तसेच तालुकाध्यक्ष संजू वरठा यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.
