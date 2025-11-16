खारघरमध्ये होणाऱ्या लाईव्ह कॉन्सटमुळे नवी मुंबईतील हॉटेल हाऊसफुल्ल
नवी मुंबई, ता. १६ : खारघर येथील सेंट्रल मैदानावर येत्या २२ नोव्हेंबरला विझ खलिफा याचा हा हिप हॉप शो होणार आहे. या लाइव्ह कार्यक्रमाचा आनंद लटण्यासाठी तरुणवर्गात उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. या संगीत सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या हिप हॉपरना ऐकण्यासाठी जगभरातील संगीत श्रोते नवी मुंबईत दाखल झाले आहेत. त्यामुळे वाशी, तुर्भे, नेरूळ आणि खारघर परिसरातील हॉटेलांमध्ये बुकिंग हाउसफुल्ल झाले आहे.
विझ खलिफा या हिप हॉपरच्या लाइव्हसाठी खारघरमधील सेंट्रल मैदान घेण्यात आले आहे. या भागात मोठ्या प्रमाणात इंटरनेट सुविधेची मागणी वाढलेली आहे. नवी मुंबईतील अनेक इंटरनेट कंपन्यांमध्ये चढाओढ निर्माण झाली आहे. या काळात मैदानात दारू वाटपाचा कार्यक्रम होणार आहे. त्याकरिता परवाना दिला असल्याचे समजते.

