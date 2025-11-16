दहिसरमध्ये अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग
दहिसरमध्ये अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग
अंधेरी, ता. १६ (बातमीदार) : भररस्त्यात एका पाच वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीसोबत अश्लील चाळे करून तिचा विनयभंग झाल्याचा प्रकार दहिसर परिसरात उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी विनयभंगासह पोक्सो कलमांतर्गत गुन्हा दाखल होताच २७ वर्षांच्या आरोपी डिलीव्हरी बॉयला दहिसर पोलिसांनी अटक केली आहे. याच गुन्ह्यात तो सध्या पोलिस कोठडीत आहे. बुधवारी दुपारी घडलेल्या या घटनेने स्थानिक पालकांमध्ये प्रचंड संतापाची लाट उसळली होती. २७ वर्षांची तक्रारदार महिला ही दहिसर येथे राहात असून, बळीत तिची पाच वर्षांची मुलगी आहे. बुधवारी दुपारी अडीच वाजता ती तिच्या घराजवळ होती. या वेळी तिथे २७ वर्षांचा आरोपी आला आणि त्याने तिच्यासोबत अश्लील चाळे करून तिचा विनयभंग केला होता.
