खुंटवलीत भाजपचे शक्ति–प्रदर्शन
अंबरनाथ, ता. १७ (वार्ताहर) : आगामी नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर खुंटवली परिसरात भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी आयोजित केलेल्या जाहीर सभेने स्थानिक राजकिय वातावरण चांगलेच तापले आहे. विशेष म्हणजे ही सभा शिवसेनेचे शहरप्रमुख अरविंद वाळेकर यांच्या बालेकिल्ल्यात खुंटीवली परिसरात आयोजित केल्याने राजकीय चर्चांना अधिक उधाण आले आहे.
शनिवारी (ता.१५) रात्री झालेल्या या जाहीर सभेत भाजप महिला मोर्चाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा आणि आमदार चित्रा वाघ यांनी उमेदवारांच्या प्रचाराला जोरदार चालना दिली. नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार तेजश्री करंजुले तसेच नगरसेवकपदाचे उमेदवार पवन वाळेकर, मीना वाळेकर, बबलू सिंग, मिनू सिंग यांच्या समर्थनार्थ भवानी चौक येथे ही भव्य सभा पार पडली. यावेळी भाषणात आमदार चित्रा वाघ यांनी थेट अरविंद वाळेकर यांच्यावर शाब्दिक टीका केली. “तुम्ही बोललात म्हणून मी बोलले,” असे म्हणत त्यांनी वाळेकरांना थेट राजकीय आव्हान देत “माझ्या नादाला लागू नका,” असा इशाराही दिला.
कमळ फुलणारच
खुंटवलीसारख्या पारंपरिक राजकीय गडावर यंदा कमळ फुलणारच, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सभेला भाजपचे ज्येष्ठ पदाधिकारी गुलाबराव करंजुले पाटील आणि अभिजित करंजुले पाटील यांनीही मार्गदर्शन केले. परिसरातील नागरिक आणि पक्ष कार्यकर्त्यांची उत्स्फूर्त उपस्थिती असल्याने संपूर्ण भवानी चौक भाजपच्या घोषणांनी दणाणून गेला.
