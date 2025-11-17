शासकीय योजनांमधून सक्षमीकरणाचा मार्ग
पनवेल पालिकेचे महिला, मुलींना लाभ घेण्याचे आवाहन
कामोठे, ता. १७ (बातमीदार) : पनवेल महापालिका क्षेत्रामध्ये वास्तव्य असणाऱ्या महिला, मुली, १८ वर्षांखालील बालकांसाठी विविध उपयुक्त योजना महिला व बालकल्याण विभागाकडून राबविण्यात येत आहेत. या योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन महापालिकेने केले आहे.
पनवेल महानपालिका महिला व बालकल्याण विभागातर्फे अ, ब, क, ड या प्रभागनिहाय मुलींना, महिलांना चारचाकी वाहन शिकाऊ परवान्यासह चालविण्याचे व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. महिला व बालकल्याण विभागामार्फत कर्करोगाने ग्रस्त असलेल्या महिलांना व मुलांना, मुलींना ५० हजार रुपयांचे फक्त एकदाच अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. राज्य व राष्ट्रीय क्रीडा क्षेत्रात विशेष प्रावीण्य असलेल्या खेळासाठी वैयक्तिक व सांघिक स्तरावर मुलींना अर्थिक मदत करणे, वैद्यकीय क्षेत्रातील एम.बी.बी.एस, बी.ए.एम.एस., बी.एच.एम.एस., बी.डी.एस. शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना प्रोत्साहनात्मक शिष्यवृत्ती तसेच विविध स्पर्धा परीक्षाकरिता अर्थसहाय्य देण्याकरिता १ एप्रिल २०२५ नंतर पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या, मुख्य परीक्षेची तयारी करत असलेल्या विद्यार्थिनींसाठी अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.
संकेतस्थळावर संपर्क साधा
अनाथ, निराक्षित मुलींना दत्तक घेतलेल्या पालकांसाठी प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. १ किवा २ मुलींवर कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया करणाऱ्या जोडप्यांना फक्त एकदाच प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार आहे. योजनांबाबतच्या अर्टी-शर्ती पनवेल महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, त्याचा लाभ घेण्याचे आवाहन अतिरिक्त आयुक्त महेश मेघमाळे यांनी केले आहे.