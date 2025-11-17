बेवारस रुग्णाला जीवदान
बेवारस रुग्णाला जीवदान
पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून उपचार
पनवेल, ता. १७ (बातमीदार)ः बसस्थानक परिसरात गंभीर अवस्थेतील रुग्णाला आरोग्य विभागाने अल्पावधीत घटनास्थळी धाव घेत तातडीची मदत उपलब्ध करून दिली. पनवेल पालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाने तातडीने रुग्णाचे प्राण वाचवण्यात यश आले आहे.
पनवेल बसस्थानक परिसरात तोंडाला जखम झाल्याने एका रुग्णाची गंभीर परिस्थिती झाली होती. याबाबतची माहिती महापालिका उपायुक्त प्रसनजित कार्लेकर यांना मिळाल्यानंतर वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. आनंद गोसावी यांच्या नेतृत्वाखाली वैद्यकीय पथक त्वरित घटनास्थळी पोहोचले होते. तपासणीदरम्यान रुग्णाची परिस्थिती गंभीर झाली होती. त्यामुळे वैद्यकिय पथकाने पनवेलच्या उपजिल्हा रुग्णालयात रुग्णाला दाखल केले. प्राथमिक उपचारानंतर रुग्णाला मुंबईतील जे. जे. रुग्णालयात पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या रुग्णावर तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली उपचार सुरू आहेत.
