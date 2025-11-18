पनवेल स्थानकात नवीन पार्किंग
पनवेल स्थानकात नवीन पार्किंग
पनवेल, ता.१३ (बातमीदार)ः पनवेल रेल्वे स्थानकालगत नवीन पनवेलच्या बाजूला वाहनांसाठी नवीन पार्किंग सुरू करण्यात आले आहे. नवीन पनवेल वेल्फेअर असोसिएशन, वाहतूक पोलिस विभाग यांच्या पुढाकारातून ही सुविधा पनवेकरांसाठी मिळाली आहे.
वाहतुकीची वाढती वर्दळ लक्षात घेता पार्किंगची समस्या गंभीर बनत आहे. याच अनुषंगाने वाहतूक निरीक्षक औदुंबर पाटील, माजी नगरसेवक मनोज भुजबळ आणि संदीप पाटील यांनी रेल्वे प्रशासनाशी समन्वय साधत नवीन पार्किंग सेवा सुरू केली आहे. हा उपक्रम नागरिकांसाठी अत्यंत उपयुक्त आणि समाजोपयोगी ठरणार आहे. तसेच नागरिकांनी वाहतुकीचे नियम काटेकोरपणे पाळावेत, असेही त्यांनी आवाहन केले. या सुविधेचे माजी खासदार रामशेठ ठाकूर यांच्याहस्ते नुकतेच लोकार्पण करण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.