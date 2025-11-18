पदपथांवर दिव्यांगाचे बेकायदा स्टॉल
खारघर-तळोजाकरांना पालिकेच्या दुर्लक्षाने मनस्ताप
खारघर, ता. १८ (बातमीदार) : खारघर तसेच तळोजा वसाहतीमधील पदपथांवर दिव्यांगांकडून बेकायदा स्टॉल उभारले जात आहेत, पण या प्रकारांकडे पालिकेकडून दुर्लक्ष होत असल्याने रहिवाशांमध्ये नाराजी आहे.
दिव्यांग कल्याण धोरणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणीसाठी आयुक्त मंगेश चितळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली दिव्यांग धोरण समन्वय संदर्भात बैठक घेण्यात आली होती. काही दिवसांपूर्वी पालिका हद्दीमध्ये डिजिटल माध्यमातून दिव्यांग व्यक्तींचा घरोघरी जाऊन सर्वेक्षणही करण्यात आले होते. तसेच कोणताही दिव्यांग व्यक्ती शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही, यासाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत. खारघर परिसरात सात व्यक्तींना पालिकेने दिव्यांग स्टॉलची परवानगी दिली आहे, पण खारघर, तळोजा परिसरात काही दिव्यांगांनी पदपथावर बेकायदा स्टॉल उभारले आहेत. त्यामुळे अशा अतिक्रमणांवर कारवाई करावी, अशी मागणी रहिवाशांकडून केली जात आहे, तर विभाग अधिकाऱ्यांच्या पाहणीनंतर स्टॉल हटविले जातील, असे पनवेल पालिकेचे गणेश अतिरिक्त आयुक्त शेट्ये यांनी सांगितले.
