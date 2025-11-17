२१०० हून अधिक विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग
डोंबिवली आंतरशालेय क्रीडा महोत्सव उत्साहात
२१०० हून अधिक विद्यार्थ्यांचा सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १७ ः राष्ट्रीय शिक्षण संस्था आयोजित स्वामी विवेकानंद विद्यामंदिर शाळेच्या पहिली ते दहावी या विद्यार्थ्यांसाठीचा आंतरशालेय क्रीडा महोत्सव कान्होजी जेधे मैदान येथे १३ ते १५ नोव्हेंबर या कालावधीत पार पडला. या महोत्सवात प्राथमिक विभागातून तब्बल एक हजार ४६० तर माध्यमिक विभागातून ६५० विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला.
राष्ट्रीय शिक्षण संस्थेच्या उपाध्यक्ष डॉ. सरोज कुलकर्णी या स्पर्धांचे उद्घाटन करण्यात आले. याप्रसंगी क्रीडा स्पर्धेचे प्रमुख प्रकाश म्हात्रे, संस्था सदस्य अरुण ऐतवडे, मनसे नेते व समाजसेवक प्रल्हाद म्हात्रे, सर्व शाळांचे मुख्याध्यापक, क्रीडा समितीतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आणि पालकवर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यानंतर क्रीडा समिती प्रमुख सुरेश नारोळे यांनी सर्व खेळाडूंना क्रीडा प्रतिज्ञा देत मान्यवरांच्या परवानगीने स्पर्धांची सुरुवात करण्यात आली. तीनही दिवसीय स्पर्धांमध्ये विजेत्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार दररोज पारितोषिक वितरण समारंभाद्वारे करण्यात आला. या समारंभास संस्थेचे कार्यवाह शिरीष फडके, कोषाध्यक्ष संजय दीक्षित, सहकार्यवाह प्रमोद उंटवाले, संस्था सदस्य अरुण ऐतवडे यांच्यासह अन्य मान्यवरांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना पारितोषिके प्रदान केली.
या वेळी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना मान्यवरांनी शालेय जीवनातील क्रीडा शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक विकासासाठी महत्त्वाची आहे यावर भर दिला. प्राथमिक विभागाच्या क्रीडा स्पर्धांचे नियोजन मुख्याध्यापक सुनित वारके व सुरेश नारोळे यांनी केले, तर माध्यमिक विभागातील क्रीडा व्यवस्थापनाची आखणी क्रीडा शिक्षक रवींद्र पवार यांनी केली.
क्रीडाप्रकार
वैयक्तिक आणि सांघिक अशा विविध स्पर्धांचा रंगतदार कार्यक्रम यामध्ये राबविण्यात आला. यामध्ये अडथळा शर्यत, शटल रन, चेंडू फेक, गोळाफेक, १०० मीटर धावणे, दोरी उड्या, सूर्यनमस्कार आणि स्लो सायकलिंग अशा स्पर्धांचा समावेश होता. तर सांघिक क्रीडा प्रकारांमध्ये कबड्डी, लंगडी, रिले, बॉक्स क्रिकेट, डॉजबॉल इत्यादी खेळांचे आयोजन करण्यात आले होते.
