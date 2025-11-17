रक्तदान शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
रक्तदान शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
अखिल पार्क साईट सेवा संघाचे आयोजन
घाटकोपर, ता. १७ (बातमीदार) ः नोव्हेंबर महिन्यात रक्तसाठ्यात तुटवडा जाणवत असल्याने अनेक सामाजिक संस्था आणि राजकीय संघटना रक्तदानासाठी पुढे सरसावत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर रविवारी (ता. १६) अखिल पार्क साईट सेवा संघाच्या वतीने विक्रोळीतील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानात आयोजित रक्तदान शिबिराला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
स्थानिक आमदार राम कदम यांनी स्वतः रक्तदान करून युवकांना सामाजिक कर्तव्य म्हणून रक्तदानासाठी मोठ्या संख्येने पुढे येण्याचे आवाहन केले.
पार्क साईट पोलिस ठाण्याचे अधिकारी व पोलिस कर्मचारी यांनीही या उपक्रमात उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. पोलिस निरीक्षक प्रमोद सानप, उमेश इंगळे, उपनिरीक्षक सागर हुजरे, तसेच अधिकारी राजेंद्र गवळी, स्वप्नील महाजन, कृष्णा हिरे, भारत मार्कर, दत्तात्रय अलगुर यांनी रक्तदान करून समाजासाठी युवकांपुढे आदर्श उभा केला. आम्ही दरवर्षी रक्तदान करतो. दुसऱ्याचा जीव वाचवण्यापेक्षा मोठे पुण्य नाही, असे उपनिरीक्षक सागर हुजरे यांनी सांगितले.
या शिबिराचे यंदाचे २८ वे वर्ष असून, समाजाची सेवा करण्याचा संस्थेचा हा उपक्रम अखंड सुरू आहे. सकाळी ९ ते संध्याकाळी ६ या वेळेत झालेल्या शिबिरात ३५० हून अधिक रक्तदात्यांनी उत्साहाने रक्तदान केले. या शिबिरासाठी राजावाडी रुग्णालय, सर जे. जे. महानगर रक्तपेढी आणि केईएम रुग्णालय या रक्तपेढ्यांनी रक्तसंकलनाची जबाबदारी सांभाळली असल्याची माहिती सेवा संघाचे प्रमुख सुनील काजरोळकर यांनी दिली.
रक्तदानासारखे दुसरे महान कार्य नाही, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे ईशान्य मुंबई जिल्हा उपाध्यक्ष अनिल निर्मळे यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.