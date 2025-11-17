महापालिकेच्या विद्यार्थिनींना सायकली मिळणार
भाईंदर, ता. १७ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या शाळेत शिकणाऱ्या सातवी ते दहावीतील विद्यार्थिनींना शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी त्यांना सायकलींचे वाटप करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. मुलींचे शाळेतील गळतीचे प्रमाण थांबवण्यासाठी व त्यांच्यात शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीस लागावी, यासाठी महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण विभागाने पहिल्यांदाच असा निर्णय घेतला आहे.
महापालिकेच्या मराठी, हिंदी, गुजराती आणि उर्दू माध्यमाच्या ३६ शाळांमध्ये सुमारे नऊ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यातील बहुतांश विद्यार्थी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील आहेत. या विद्यार्थ्यांमध्ये गळतीचे प्रमाण मोठे आहे. विशेषकरून मुलींचे प्राथमिक शिक्षणानंतर शाळा सोडण्याचे प्रमाण अधिक आहे. शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसोबतच प्रशासनाकडून मुलींच्या शिक्षणावर भर देण्यात येत आहे. जास्तीत जास्त मुली शाळेत याव्यात, त्यांच्यात शिक्षण घेण्याबाबत सकारात्मकता निर्माण होऊन त्यांचा शैक्षणिक दर्जा वाढीस लागावा, यासाठी महिला व बालकल्याण विभागाने यावर्षी विद्यार्थिनींना सायकलींचे वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
६३ लाखांचा खर्च अपेक्षित
महापालिकेच्या विविध माध्यमांच्या शाळांत सातवी ते दहावीच्या वर्गांत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींची संख्या ९८३ आहे. या सर्वांना सायकलींचे वाटप करण्यासाठी सुमारे ६३ लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. महापलिकेच्या अर्थसंकल्पात यंदा महिला व बालकल्याण विभागाच्या विद्यार्थिनींसाठीच्या विविध उपक्रमांसाठी ७५ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीमधून ही सायकल खरेदी केली जाणार आहे. या खर्चाला आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी नुकतीच आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता दिली असून, सायकल खरेदीची निविदा प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे.
