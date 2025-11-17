पवईत रक्तदान शिबिरात रेकॉर्डब्रेक रक्तदान
पवईत रक्तदान शिबिराला विक्रमी प्रतिसाद
घाटकोपर, ता. १७ (बातमीदार) : पवई, महात्मा फुले नगर येथे ऋणी फाउंडेशनने आयोजित केलेल्या भव्य रक्तदान शिबिराला नागरिकांनी अभूतपूर्व प्रतिसाद दिला आहे. या शिबिरात एकूण २१४ रक्तदात्यांनी रक्तदान करत सामाजिक बांधिलकीचे दर्शन घडवले आणि पवईत एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला. फाउंडेशनच्या या स्तुत्य उपक्रमाचे कौतुक करण्यासाठी स्थानिक आमदार अशोक पाटील, माजी खासदार मनोज कोटक, उद्योजक संजय कुंबळे, अनिता बनसोडे, भरत सिंह, पूनम दलाल आदी मान्यवर उपस्थित होते. रक्तदात्यांना प्रोत्साहन म्हणून आकर्षक भेटवस्तू देण्यात आल्या.
