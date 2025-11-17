भरधाव केमिकल कंटेनरची झाडाला धड
भरधाव केमिकल कंटेनरची झाडाला धडक
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १७ : नाशिक-मुंबई महामार्गावरील तीन हात नाका सिग्नलजवळ रविवारी (ता. १६) रात्री साडेअकराच्या सुमारास एक मोठी दुर्घटना घडली. भरधाव वेगाने निघालेल्या केमिकल कंटेनरने एका झाडाला धडक दिली. या धडकेत झाडाची एक मोठी फांदी थेट कंटेनरच्या पुढे असलेल्या एका रिक्षावर पडली.
नाशिक-मुंबई महामार्ग, तीन हात नाका सिग्नल येथे रविवारी रात्री साडेअकराच्या सुमारास अविनाश राठोड हे ओवळा नाका येथून घाटकोपरला जात होते, तर गुजरात, दहेज येथून ठाण्यातील वागळे इस्टेट येथे निघालेला हा केमिकल कंटेनर होता. प्रकाश सिंग आणि महेंद्र सिंग या दोन चालकांपैकी एकाचे नियंत्रण सुटल्याने कंटेनर झाड आणि स्ट्रीट लाइट पोलला जाऊन आदळला. या अपघातात रिक्षात असलेले दोन प्रवासी थोडक्यात बचावले आहेत, सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, मात्र रिक्षाचे नुकसान झाले आहे. झाडाची फांदी आणि कंटेनर रस्त्यावर आल्यामुळे नाशिक-मुंबई वाहिनीवरील वाहतूक तब्बल एक तास बंद होती. वाहतूक सेवा रोडवरून धीम्या गतीने सुरू ठेवण्यात आली होती. घटनेची माहिती मिळताच वाहतूक पोलिस सदाफुले यांनी ठाणे पालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाला कळवले. त्यानुसार अग्निशमन दलाचे जवान, आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे कर्मचारी आणि पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी कंटेनर आणि रिक्षावर पडलेली झाडाची फांदी आणि पोल कापून बाजूला केले. त्यानंतर हा रस्ता वाहतुकीसाठी पूर्ववत मोकळा करण्यात आला.
कंटेनरमधील केमिकल
अपघातग्रस्त कंटेनरमध्ये पॉलिमर डीस्पेरसिनस हे केमिकल होते. हे केमिकल कापड फिनिशिंग, कागद आणि पॅकेजिंग कोटिंग्ज तसेच बांधकाम साहित्यात वापरले जाते. आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडून हे केमिकल धोकादायक, विषारी किंवा ज्वलनशील नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
