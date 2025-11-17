खोनी पलावा रोडवर रिक्षांचा अपघात
खोनी पलावा रोडवर रिक्षांची जोरदार धडक
प्रवासी जखमी, मद्यधुंद चालकाला अटक
कल्याण, ता. १७ (बातमीदार) : खोनी पलावा रोड परिसरात रविवारी (ता.१६) मध्यरात्री बाराच्या सुमारास दोन रिक्षांमध्ये झालेल्या भीषण अपघातात एक प्रवासी जखमी झाला आहे. हा अपघात इतका तीव्र होता की दोन्ही रिक्षांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी मध्यरात्री १२ च्या सुमारास खोनी पलावा रोड परिसरात एक रिक्षा पनवेलच्या दिशेने, तर दुसरी रिक्षा कल्याणच्या दिशेने जात होती. ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात दोन्ही रिक्षांची समोरासमोर धडक झाली, आणि हा अपघात घडला.
रिक्षातून प्रवास करणाऱ्या एका कुटुंबातील एका मुलाला या अपघातात दुखापत झाली आहे. त्याला तातडीने जवळच्या खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले असून, त्याची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती प्रत्यक्षदर्शींनी दिली आहे. घटनेची माहिती मिळताच नेवाळी पोलिस चौकीतील अधिकारी पाटील यांनी तात्काळ पथक घटनास्थळी पाठवून बचावकार्य सुरू केले. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून तपास सुरू केला आहे. अपघातात सहभागी असलेल्या एका रिक्षाचालकाने दारूच्या नशेत वाहन चालवल्याचा संशय असल्याने पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले आहे.
जबाबदार नागरिकाचे कर्तव्य
पुण्याहून कल्याणकडे प्रवास करणाऱ्या ध्रुवराज काकड या तरुणाच्या हा अपघात लक्षात आला. त्यांनी तात्काळ आपले वाहन थांबवून रुग्णवाहिकेसाठी संपर्क केला, परंतु प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी पोलिसांना माहिती दिली. काकड यांनी वेळेवर मदतकार्य सुरू केल्यामुळे जखमी प्रवाशाला तातडीने रुग्णालयात दाखल करणे शक्य झाले, ज्यामुळे त्याला वेळेवर उपचार मिळाले.
