दिव्यांग व ग्रामीण संघांनी दाखवला दमदार खेळ
राष्ट्रवादी चषकामध्ये दिव्यांग संघांचा दमदार खेळ
कल्याण, ता. १७ (वार्ताहर) : होप मिरर फाउंडेशन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्या वाढदिवसानिमित्त राष्ट्रवादी चषक २०२५ या मर्यादित षटकांच्या क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन प्रदेश संघटक सचिव रमजान शेख यांनी केले होते. स्टार ओवे मैदानावर झालेल्या या स्पर्धेला दिव्यांग महिला-पुरुष आणि ग्रामीण संघांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. प्रवेश विनामूल्य असल्याने मोठ्या संख्येने खेळप्रेमींनी हजेरी लावली.
या विशेष उपक्रमामध्ये दिव्यांग खेळाडूंनी दिलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीने सर्वांचे मन जिंकले. महिलांचा स्वतंत्र सामना हा या स्पर्धेचे मुख्य आकर्षण ठरला. ग्रामीण विभागातूनही अनेक सक्षम संघांनी सहभाग घेत शानदार कामगिरी केली, तर पोलिस व महानगरपालिका विभाग यांनाही संधी देण्यात आली होती. या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून माजी आमदार बाळाराम पाटील, बबन पाटील, सतीश पाटील, मनोज प्रधान, संतोष घरत, तुषार पाटील यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. त्यांच्याकडून संघांना प्रोत्साहन देत सामाजिक बांधिलकी आणि क्रीडा संस्कृतीला चालना देणाऱ्या या उपक्रमाचे कौतुक करण्यात आले.
बक्षिसांची लयलूट
स्पर्धेत विजेत्या संघांना आकर्षक पारितोषिके देण्यात आली. ग्रामीण गटातील प्रथम पारितोषिक ५० हजार ५५०, तर द्वितीय पारितोषिक २० हजार २२० देण्यात आले. दिव्यांग पुरुष व महिलांच्या गटातील विजेत्यांना अनुक्रमे २१ हजार १११ व ११ हजार १११ चे पारितोषिक जाहीर करण्यात आले. याशिवाय उत्कृष्ट फलंदाज, गोलंदाज, क्षेत्ररक्षक आणि मालिकावीर यांनाही विशेष सन्मान देण्यात आला. क्रिकेटमधून समाजजागृती व दिव्यांग सक्षमीकरणाचा संदेश देणारी ही स्पर्धा आगामी काळातही आयोजित करण्याचा संकल्प आयोजकांनी व्यक्त केला.
